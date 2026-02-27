Voormalig F1-supremo Bernie Ecclestone heeft hoge verwachtingen van het nieuwe Formule 1-team van Audi. De Duitse formatie neemt dit jaar de plaats in van Sauber en verschijnt direct met een eigen aandrijflijn aan de start. De coureursopstelling blijft ongewijzigd, met routinier Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto. Laatstgenoemde is volgens Ecclestone een geduchte concurrent en mogelijk zelfs een toekomstig wereldkampioen.

Na een moeizame shakedown in Barcelona kwam Audi tijdens de voorbije testweken in Bahrein beter uit de verf. Hülkenberg en Bortoleto konden grotendeels probleemloos proefrijden met de gloednieuwe R26. De grijze kleurstelling van deze eerste Audi-bolide oogt misschien weinig spectaculair, maar onder de motorkap schuilt volgens kenners wel degelijk potentie. Vooral het geluid van de nieuwe Audi-motor viel op: in vergelijking met de concurrentie klinkt de aandrijflijn een stuk imposanter.

‘Audi kan zeker competitief zijn’

Ecclestone is benieuwd wat Audi in zijn debuutjaar kan klaarspelen en waarschuwt dat de Duitse renstal niet moet worden onderschat. “Ze beschikken over alle ingrediënten voor een succesvol eerste jaar in de Formule 1”, oordeelde hij tegenover Sport.de. “Alle teams zitten dicht bij elkaar, dus Audi kan zeker competitief zijn.”

Daarnaast kijkt Ecclestone met belangstelling uit naar het tweede seizoen van Bortoleto. De jonge Braziliaan maakte in zijn rookiejaar al indruk en lijkt nu over nóg beter materiaal te beschikken. Gaat hij in 2026 zijn stempel drukken? “Bortoleto zal Hülkenberg het vuur aan de schenen leggen”, voorspelde Ecclestone. “Hij is razendsnel en een potentiële wereldkampioen.” Toch verwacht de 95-jarige Engelsman dat dit jaar iemand anders met de hoofdprijs aan de haal gaat. “Mercedes heeft een streepje voor”, besloot hij. “George Russell beschikt over het talent, maar hij moet die winnaarsmentaliteit wél het hele seizoen vasthouden.”

