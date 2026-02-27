Max Verstappen heeft weinig vertrouwen in een overwinning tijdens de aankomende GP van Australië. De Nederlander staat aan de vooravond van een nieuw F1-seizoen; over slechts één week barst het kampioenschap los op Albert Park in Melbourne. Hoewel Red Bull met de gloednieuwe RB22 een betrouwbare auto heeft gebouwd, klinkt Verstappen realistisch: “We doen nog niet mee om de winst.”

Tijdens een persmoment van Viaplay op donderdag blikte Verstappen vooruit op het nieuwe seizoen. Na afloop van de laatste testdagen in Bahrein was hij voorzichtig positief gestemd, al benadrukte hij dat er nog veel werk aan de winkel is voor Red Bull. Die boodschap herhaalde hij donderdag: “Op zich kan ik met een positief gevoel terugkijken op de testdagen”, aldus Verstappen. “Ik blijf het bijzonder vinden dat we het – met een nieuwe motor en heel veel nieuwe gezichten binnen het team – zo goed voor elkaar hebben. In dat opzicht ben ik tevreden.”

Toch rekent Verstappen zichzelf niet tot de favorieten voor de seizoensopener in Australië. “We doen nog niet mee om de overwinning”, verzekerde hij. “Je moet realistisch blijven. Niemand had verwacht dat we met onze eigen motor meteen voor de winst zouden strijden bij de start van deze nieuwe reglementen.” De nieuwe krachtbron, ontwikkeld in samenwerking met Ford, maakte overigens wel indruk op de concurrentie. Vooral Mercedes was verrast door de betrouwbaarheid van Red Bull. “Dat had men ook niet verwacht”, legde Verstappen uit. “Iedereen ging ervan uit dat de motor ieder moment uit elkaar kon ploffen. In dat opzicht hebben we het echt goed gedaan. Daar mogen we trots op zijn.”

‘Is dit wat we willen?’

Toch plaatst Verstappen nog altijd vraagtekens bij de nieuwe technische reglementen, met name op het gebied van de aandrijflijn. De viervoudig wereldkampioen uitte de afgelopen weken al kritiek op de toegenomen elektrificatie en de nadruk op energiebeheer. “Sommige auto’s zijn nu eenmaal leuker om te besturen dan andere”, lichtte hij toe. “Als ik het moet uitleggen aan de gewone kijker – maar ook als ik zelf naar de data kijk – vraag ik me af of dit is wat we willen.”

De komende dagen zal Verstappen allerminst stilzitten, zo zei hij tot slot. “Er zijn nog veel dingen die we moeten finetunen, ook aan de motor. De reglementen zijn zó complex dat er overal nog ruimte is voor verbetering. Zonder in detail te treden kan ik zeggen dat we daar volop mee bezig zijn.” Moeten we dan rekening houden met een compleet nieuwe RB22 in Melbourne? “Nee, de kleuren blijven hetzelfde”, grapte Verstappen. “De onderdelen grotendeels ook”, voegde hij er serieuzer aan toe. “Maar gedurende het seizoen zullen veel teams grote stappen zetten. Dat gaat geleidelijk, stap voor stap.”

