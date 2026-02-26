FIA-koptstuk Nikolas Tombazis heeft gereageerd op de kritische opmerkingen vanuit Max Verstappen. De Nederlander noemde tijdens de testdagen in Bahrein de nieuwe 2026-bolides ‘Formule 1-onwaardig’, en vergeleek het besturen ervan zelfs met raceklasse de Formule E. Hoewel hij voorzichtig is in zijn uitspraken, zegt Tombazis dat eventuele aanpassingen vanuit de FIA wel mogelijk zijn: ‘Daar staan we voor open’.

De eerste testkilometers zijn gereden in de 2026-bolides, maar niet alle coureurs waren te spreken over de nieuwe auto’s. Max Verstappen bestempelde het besturen van de bolides zelfs als ‘Formule E op steroïden’, terwijl ook Charles Leclerc en Fernando Alonso geen fans waren. De FIA staat echter wel open om eventuele kleine reglementswijzigingen voor het energiebeheer door te voeren.

Nikolas Tombazis – technisch directeur bij de FIA – werd de uitspraken van Verstappen voorgelegd. “Nou, ik denk dat we altijd moeten onthouden dat er veel belanghebbenden bij deze sport betrokken zijn”, vertelt Tombazis aan de media in Bahrein. “De coureurs zijn daar natuurlijk uiterst belangrijk in. Zij zijn de sterren, maar we moeten ook niet vergeten dat deze sport grote autofabrikanten zoals Mercedes, Audi, Ferrari en Cadillac aantrekt.”

‘Open voor aanpassingen’

Volgens Tombazis is de kritiek op de nieuwe bolides zeker afgenomen in vergelijking met eerder in 2025, toen de teams alleen nog maar op de simulators de 2026-auto’s konden testen. “Ik denk dat de reacties in Barcelona en Bahrein zeker veel beter zijn dan de eerdere feedback vanuit de mensen in de simulator, maar er zijn ook reacties zoals die van Max”, verwijst de topman naar de wereldkampioen. “Ik denk dat er een aantal manieren zijn waarop we als sport kunnen optreden om de regels aan te passen. Het is duidelijk dat dit dan ook goedkeuring moet krijgen via het bestuursproces – we kunnen niet zomaar morgen zeggen ‘we veranderen dit en dat’, er is een proces.”

De FIA staat wel open voor kleine aanpassingen. “We hebben enorm veel werk verzet om te bepalen hoe de elektrische energie wordt ingezet, en ik denk dat we naar mijn mening 90% van het werk hebben gedaan om tot een redelijk resultaat te komen”, vervolgt Tombazis. “Er kunnen nu nog enkele aanpassingen nodig zijn, nu we meer over de auto’s hebben geleerd, en we staan daar volledig voor open.”

