Pirelli-topman Mario Isola vertrekt bij de Italiaanse bandenleverancier. Dat maakt Pirelli op donderdag zelf bekend. De Italiaan was de laatste tien jaar verantwoordelijk voor het toezicht op de exclusieve bandenovereenkomst van Pirelli met de Formule 1. Isola wordt opgevolgd door Dario Marrafuschi.

Pirelli kondigt op de donderdag voorafgaand aan het eerste raceweekend van 2026 aan dat topman Mario Isola zijn rol bij de Italiaanse leverancier neerlegt. De Italiaan was verantwoordelijk voor de Formule 1-kant binnen het Italiaanse bedrijf. Hij hield in deze rol toezicht op de bandenontwerpen voor de koningsklasse van de autosport. Ook was hij verantwoordelijk voor de levering van de Formule 2- en Formule 3-banden.

Isola wordt op 1 maart opgevolgd door Dario Marrafuschi, de nieuwe Head of Motorsport Business binnen Pirelli. De Italiaan blijft wel werkzaam binnen Pirelli tot en met 1 juli 2026, om zo zijn taken zo goed mogelijk over te kunnen dragen aan zijn opvolger. “Het bedrijf wil Mario Isola bedanken voor zijn toewijding en grote passie waarmee hij door de jaren heen heeft bijgedragen aan de groei van de Motorsport-divisie”, schrijft Pirelli in het officiële persbericht.

