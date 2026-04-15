George Russell heeft zich uitgesproken over een mogelijke terugkeer van de Nürburgring op de F1-kalender. De Brit was deze week zelf aanwezig op het iconische Duitse circuit voor een Pirelli-bandentest en liet daarbij geen twijfel bestaan over zijn waardering voor de historische baan. De Formule 1 kwam er voor het laatst tijdens het coronaseizoen van 2020, toen er eenmalig een Eifel Grand Prix op de Nürburgring werd georganiseerd.

Russell reed destijds nog voor Williams, maar keerde deze week terug op de Nürburgring in dienst van Mercedes. Na een speciale bandentest voor Pirelli liet hij zich positief uit over een mogelijke rentree van het circuit op de kalender. “Ik heb echt genoten van mijn rondjes”, vertelde hij aan Sky Sports, “en ik ben echt dol op de Nürburgring. Ik heb ook al eens een paar rondjes op de Nordschleife gereden en dat vond ik ook geweldig. Het is echt een traditioneel, ouderwets circuit. Ik zou er graag ooit weer racen. Natuurlijk hebben we momenteel geen races in Duitsland en nu ik hier met Mercedes rijd, zou het fijn zijn om er weer een op de kalender te hebben.”

Geen prestatiewinst

Ondanks de vele testkilometers zal Mercedes zelf weinig directe prestatiewinst uit de sessie kunnen halen. De Pirelli-test kent strikte regels: teams mogen geen eigen afstellingen wijzigen, runs worden gecontroleerd door de bandenleverancier en zelfs de gebruikte compounds blijven voor de teams onbekend. Daardoor draait alles vooral om data voor Pirelli, niet om ontwikkeling van de auto.

Ook over het oefenen van starts was Russell duidelijk, ondanks dat er voor Mercedes op dat front nog veel winst valt te behalen. “We zijn hier omdat het een Pirelli-bandentest is, dus we mogen geen starts maken, en dat geldt voor elk team dat bandentests doet”, legde hij uit. “Maar we werken achter de schermen hard aan de analyse van de data. Onze sport is natuurlijk uniek omdat je niet zoveel kunt oefenen; het is onderdeel van de regels dat je niet mag rijden. Natuurlijk zouden we graag veel starts maken. We hebben een aantal ideeën over waar we tekortschieten bij de starts, dus hopelijk kunnen we daaraan blijven werken.”

