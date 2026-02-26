Het is oppassen voor Oliver Bearman tijdens de eerste Grands Prix van het nieuwe seizoen. De Haas-coureur hangt een schorsing boven het hoofd, nu dat hij in Melbourne aan de start staat met al tien strafpunten op zijn racelicentie. Pas in mei vervallen de eerste punten weer voor de Brit. Hoeveel strafpunten hebben de andere coureurs voorafgaand aan het 2026-seizoen? Bekijk hier het hele overzicht.

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op punt van beginnen. Voor het coureurskampioenschap gaat de teller daarom weer op nul, en kunnen coureurs met een schone lei aan het nieuwe seizoen beginnen. Dat geldt echter niet voor de strafpunten. Deze vervallen voor coureurs pas na een jaar, en veel rijders staan daarom ook aan de seizoenstart met een aantal penalty points op hun racelicentie.

Oppassen voor Bearman

Oliver Bearman spant op dit moment de kroon, met maar liefst tien strafpunten op zijn racelicentie. De Haas-coureur kreeg zijn laatste strafpunt nog in Abu Dhabi, voor ‘roekeloos’ defensief rijden. Bearman probeerde Lance Stroll achter zich te houden in het gevecht om de negende plek. De Brit moet het voorlopig ook even voorzichtig aandoen tijdens races, omdat zijn eerste strafpunten pas op 23 mei vervallen. Mocht Bearman voor die tijd nog twee strafpunten erbij krijgen, dan moet de coureur een race aan de kant zitten.

Op gepaste afstand van Bearman volgen Liam Lawson en Lance Stroll met ieder zes strafpunten. Andrea Kimi Antonelli, – met vijf strafpunten – Oscar Piastri en Carlos Sainz – ieder vier punten – maken de top-zes compleet. Van de zes coureurs moet de McLaren-coureur het langst wachten; pas op 6 juli vervallen de eerste penalty points weer voor Piastri. Helemaal onderaan de lijst vinden we Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Isack Hadjar, Nico Hülkenberg, Arvid Lindblad, Lando Norris, Sergio Pérez en George Russell met nul strafpunten op hun racelicenties. Max Verstappen staat op drie strafpunten, waarvan de eerste op 1 juni vervallen.

Bekijk de hele lijst hier:

Strafpunten F1-coureurs

Coureur Aantal strafpunten Eerste vervaldatum Oliver Bearman 10 23 mei 2026 Liam Lawson 6 13 april 2026 Lance Stroll 6 23 mei 2026 Andrea Kimi Antonelli 5 29 juni 2026 Oscar Piastri 4 6 juli 2026 Carlos Sainz 4 13 april 2026 Alexander Albon 3 21 september 2026 Lewis Hamilton 3 31 augustus 2026 Max Verstappen 3 1 juni 2026 Gabriel Bortoleto 2 23 november 2026 Pierre Gasly 2 3 augustus 2026 Franco Colapinto 1 29 juni 2026 Charles Leclerc 1 3 augustus 2026 Esteban Ocon 1 7 september 2026 Fernando Alonso 0 n.v.t. Valtteri Bottas 0 n.v.t. Isack Hadjar 0 n.v.t. Nico Hülkenberg 0 n.v.t. Arvid Lindblad 0 n.v.t. Sergio Pérez 0 n.v.t. Lando Norris 0 n.v.t. George Russell 0 n.v.t.

