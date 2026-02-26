Isack Hadjar is blij met de samenwerking met Max Verstappen. Hoewel de twee tot nu toe alleen de testdagen in Barcelona en Bahrein als teamgenoten hebben gereden, vindt de Frans-Algerijnse coureur het fijn om de viervoudig wereldkampioen aan zijn zijde te hebben. Toch is de overstap naar Red Bull volgens Hadjar niet enorm groot: ‘Ik werk nu samen met ingenieurs die ik al een tijdje ken’.

Isack Hadjar is dit seizoen voor het eerst coureur bij Red Bull. De Frans-Algerijnse coureur maakte tijdens zijn debuutjaar in dienst van Racing Bulls indruk, en mag daarom in zijn tweede jaar al achter het stuur van de RB22 kruipen. Hadjar volgt zo ook onder meer Sergio Pérez en Yuki Tsunoda op als teamgenoot van Max Verstappen. Tot nu toe bevalt die samenwerking de Frans-Algerijnse coureur enorm goed.

‘Fijn om Max aan mijn zijde te hebben’

“De samenwerking met Max verloopt erg goed. Hij is erg open en het is fijn om hem aan mijn zijde te hebben”, vertelt Hadjar aan de media. Hoewel de coureur dit jaar voor het eerst bij Red Bull rijdt, is de werkomgeving hem niet helemaal onbekend. De Fransman is al sinds 2021 onderdeel van het opleidingsprogramma van de Oostenrijkers. “Het voelt niet echt alsof ik bij een gloednieuw team start, om eerlijk te zijn. Ik heb al meerdere vrije trainingen voor ze gereden in 2023 en 2024. Ik werk daarom nu met ingenieurs die ik al een tijdje ken. Ik heb al vaker werk in de simulator verricht voor ze, dus dat maakte de overstap veel makkelijker. Het is ook geweldig om Laurent (Mekies, red.) als teambaas te hebben.”

Mekies stond eerder aan het roer bij Racing Bulls, toen Hadjar in 2025 zijn Formule 1-debuut maakte bij het zusterteam. “Om mijn tweede seizoen te beginnen met hem als teambaas is fijn. Het gaat allemaal erg soepel tot nu toe, dus daar heb ik geluk mee.” De coureur stelt ook meteen alvast een doel voor zijn eerste race als vaste Red Bull-coureur in Melbourne. “Het doel voor Melbourne is om optimaal gebruik te maken van de opgedane kennis, terug te gaan naar de simulator, alles met elkaar in verband te brengen en ervoor te zorgen dat de richting die we moeten inslaan duidelijk is.”

