Max Verstappen kijkt uit naar zijn samenwerking met gloednieuwe teamgenoot Isack Hadjar. De Frans-Algerijnse coureur rijdt na zijn debuutjaar bij Racing Bulls voor het eerst als coureur voor Red Bull. Hadjar staat daarbij meteen als teamgenoot van Verstappen een grote uitdaging te wachten, maar de Nederlandse coureur heeft wel wat advies: ‘Je moet tegen jezelf blijven zeggen: ‘Ik kan iedereen verslaan’.’

Isack Hadjar is dit seizoen de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. De Frans-Algerijnse coureur volgt zo onder meer Alexander Albon, Pierre Gasly, Sergio Pérez en Yuki Tsunoda op; coureurs die stuk voor stuk het onderspit delfden tegen de Nederlandse wereldkampioen. Albon en Pérez spraken eerder al de verwachting uit dat Hadjar, mede door het nieuwe reglement, niet hetzelfde lot zal ondergaan. Verstappen geeft nu zelf zijn kersverse teamgenoot ook advies voorafgaand aan de seizoenstart in Melbourne.

De meervoudig wereldkampioen adviseert de jonge coureur om met zelfvertrouwen aan zijn tijd bij Red Bull te beginnen. “Als coureur moet je altijd geloven dat je de best bent”, vertelt Verstappen in de Up to Speed-podcast. “Dat zou altijd de aanpak moeten zijn. Je moet tegen jezelf zeggen: ‘Ik kan iedereen verslaan’. Toen ik in de Formule 1 begon, dacht ik ook: ‘Als je mij de juiste auto geeft, dan zal ik het kampioenschap winnen’. Dat is hoe ik denk. Ik ben dus eigenlijk heel tevreden met de aanpak die ik in mijn eerste jaar heb gehanteerd. Een beetje in het midden blijven, vechten voor punten, maar natuurlijk ook wel wat domme fouten maken. Ik denk dat dat een goede start is.”

‘Aardige gast’

Hadjar maakte als rookie ook meerdere fouten in zijn eerste jaar in de Formule 1. Zo crashte de coureur al tijdens de formatieronde van zijn allereerste Grand Prix in Melbourne. Verstappen is blij met zijn nieuwe teamgenoot voor 2026. “Hij is echt een aardige gast”, aldus de wereldkampioen. “Natuurlijk, als je net aan je tweede jaar begint, zit je in een heel andere gemoedstoestand. Ik begin aan mijn twaalfde seizoen, dus ben ik wat meer ontspannen. Ik weet zeker dat we het ook prima met elkaar kunnen vinden. Ik ken hem natuurlijk al langer, van het juniorenteam en later van zijn Formule 1-carrière. Dus dat is helemaal geen probleem.”

