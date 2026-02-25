Bernie Ecclestone deelt de zorgen van Max Verstappen over de nieuwe Formule 1-auto’s. De voormalig F1-baas vreest zelfs voor een vermindering aan fans door de toepassing van de nieuwe regels tijdens races, met name het elektrische gedeelte van de bolides. “Misschien vinden de fans het leuk, maar ik denk het niet. Het gevaar is dat we fans gaan verliezen. Ik hoop echt dat ik fout zit”, vertelt hij.

De uitspraak van oud-Formule 1-baas Bernie Ecclestone volgde kort na Verstappens kritiek in Bahrein, waarin de Nederlander de auto’s omschreef als ‘Formule E op steroïden.’ Huidige F1-CEO Stefano Domenicali deelt deze zorgen niet, maar de 95-jarige Brit is minder overtuigd. Hij denkt dat er bij de start van het seizoen verwarring zal ontstaan. De nieuwe reglementen vragen volgens hem een andere kijk op de sport. “Iedereen moet de Formule 1 opnieuw leren”, aldus Ecclestone tegenover RTL/ntv en sport.de.

‘Het DNA van de Formule 1’

Ecclestone heeft vooral zorgen over de koers van de koningsklasse en wat de toepassing van het nieuwe reglement gaat betekenen voor de fans. “Het draait minder om racen, maar het ontwikkelt zich tot: meer regels, meer voorschriften voor de coureurs, dit niet doen, dat niet doen”, concludeert de Brit. Het DNA van de sport wordt aangepast, waardoor de focus meer komt te liggen op de ontwikkeling. “Het DNA van de Formule 1 is dat het een wereldkampioenschap is voor coureurs en niet voor ingenieurs. De sport concurreert vanaf nu echter meer met de Formule E. Misschien vinden de fans dat leuk, maar ik denk het niet. Het gevaar is dat we fans gaan verliezen, ik hoop dat ik echt fout zit.”

‘Op zoek naar de beste kok’

Niet alleen Ecclestone en Verstappen hebben kritiek. Vanuit meerdere kanten in de paddock wordt er in spanning afgewacht naar de start in Australië. Na de tests in Bahrein bleek dat de batterij van de motor snel leeg is en dat inhalen op de rechte stukken met een minder vermogen lastig is. Er lijkt daardoor nog weinig vertrouwen te zijn. Ecclestone benadrukt dat de nieuwe manier van racen een volledig nieuw hoofdstuk wordt in de Formule 1. De Brit hoopt wel op een paar positieve punten in het kampioenschap dit jaar. Alleen hij ziet dat niet gebeuren bij Aston Martin. “We gaan blijkbaar op zoek naar de beste kok. We zullen onze ogen op houden”, concludeert Ecclestone na een uitspraak van Fernando Alonso over de nieuwe auto’s.

Volgens Ecclestone zouden de regels niet in het voordeel van Verstappen zijn. De meeste meningen die rondgaan benadrukken juist dat de viervoudig wereldkampioen wel een voordeel heeft, doordat hij zich makkelijk kan aanpassen aan moeilijkere regels. “De regels werken zeker niet in het voordeel van Max Verstappen en zijn rijstijl”, verwijst Ecclestone naar de agressieve, aanvallende rijstijl van de Nederlandse coureur.

