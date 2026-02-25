Goed nieuws voor de drie klantenteams van Mercedes: McLaren, Alpine en Williams kunnen in Melbourne rekenen op prestatieverbeteringen voor hun krachtbronnen. De Zilverpijlen leveren in 2026 de motoren aan de drie teams, maar liet ze in Bahrein – vanwege logistieke redenen – nog niet met de nieuwste specificaties rijden. In Melbourne gaat dat echter wel gebeuren, nadat op 1 maart de homologatie van de krachtbronnen plaatsvindt.

Welke krachtbron maakte tijdens de testdagen in Bahrein de meeste indruk? Verschillende teams wezen naar elkaar als antwoord op deze vraag. Mercedes-teambaas Toto Wolff bestempelde al na de eerste dag Red Bull als ‘de maatstaf’ voor aankomende seizoen, en ook volgens George Russell zag het energiebeheer bij de Oostenrijkers er ‘het beste uit van de grid’. Max Verstappen verdacht de Zilverpijlen vooral van ‘sandbagging’ op het Bahrain International Circuit. Of de Nederlander daar gelijk in heeft, is nog even afwachten tot Melbourne. De drie klantenteams van Mercedes – McLaren, Alpine en Williams – kunnen echter wel rekenen op verbeterde prestaties in Australië.

De drie klantenteams reden namelijk in Bahrein met iets andere specificaties voor hun krachtbronnen dan het hoofdteam zelf. Voor de Zilverpijlen draaiden het namelijk tijdens de testdagen vooral om het waarborgen van de betrouwbaarheid, en daarom koos Mercedes ervoor om een al eerder beproefde specificatie te gebruiken voor de gloednieuwe motoren van de drie renstallen. Zelf reed Mercedes wel met de nieuwste specificaties. Logistiek gezien was het voor de Duitse renstal makkelijker om maar voor één team de nieuwste onderdelen mee te nemen.

Nieuwe specificatie voor 1 maart

Mercedes moet echter wel de nieuwste specificaties voor de krachtbronnen meenemen voor de drie teams naar Melbourne, waardoor de renstallen kunnen rekenen op prestatieverbeteringen. De homologatie van de motoren – de officiële goedkeuring vanuit de FIA – vindt namelijk plaats op 1 maart, voorafgaand aan de race in Melbourne. Het staat in het Formule 1-reglement vast dat klantenteams precies dezelfde specificaties aan de motor moeten krijgen als de fabrieksteams.

McLaren-teambaas Andrea Stella werd door The Race gevraagd naar de huidige stand van zaken bij zijn eigen team. “Ik wil niet te veel zeggen over de specificaties van de hardware”, zei hij. “Ik denk dat dat deel uitmaakt van de strategie die HPP (de motorafdeling van Mercedes, red.) heeft ingezet voor de levering van de hardware, de krachtbronnen, aan de klanten en het fabrieksteam. Maar het belangrijkste is dat de juiste specificaties beschikbaar zijn voor de eerste race. Ik moet zeggen dat de krachtbron die we tijdens deze test hadden, uiterst betrouwbaar presteerde en ons de mogelijkheid gaf om alle tests uit te voeren die we wilden doen.”

