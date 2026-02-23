George Russell ziet nog steeds een groot voordeel dat het team van Red Bull heeft ten opzichte van de concurrentie. Volgens de Brit zag het energiebeheer bij de Oostenrijkers er het beste uit van de hele grid, zo concludeert hij na de twee testweken in Bahrein. ‘Dat is zeker een compliment voor hen en volgens mij was het voor iedereen een beetje een verrassing’, vertelt Russell.

De eerste kilometers met de gloednieuwe Formule 1-motors zitten erop. Alle teams konden tijdens twee weken in Bahrein de 2026-bolides en -krachtbronnen uitgebreid testen, al waren niet alle coureurs enthousiast. Max Verstappen noemde de nieuwe auto’s al gauw ‘Formule E op steroïden’, en ook Charles Leclerc beleefde ‘minder rijplezier’ in de SF-26. Mercedes-teambaas Toto Wolff bestempelde ondertussen Red als ‘de maatstaf’, na het zien van de betrouwbaarheid van hun krachtbron.

Hoewel Red Bull al meteen de favorietenrol afwees, blijft George Russell erbij dat het energiebeheer bij de Oostenrijkse rivalen het beste van de grid is. “Hun inzet (van de elektrische energie, red.) ziet er zeker nog steeds het beste uit op de grid”, vertelt de Brit in Bahrein. “Dat is zeker een compliment voor hen en volgens mij was het voor iedereen een beetje een verrassing.” De inzet van elektrische energie speelt onder de nieuwe reglementen een sleutelrol tijdens de aankomende races.

‘Belangrijkste punt van zorg’

Of het voordeel van Red Bull zich ook zal vertalen in succes bij de GP Australië begin maart, is volgens Russell nog wel even afwachten. “Laten we even aanzien hoe het er in Melbourne voor staat. Ik denk dat de teams met Mercedes-motoren sinds de eerste dag in Bahrein vorige week veel verbeteringen hebben doorgevoerd, waardoor het verschil drastisch is verkleind”, aldus de coureur. “Maar we hebben nu natuurlijk zes testdagen in Bahrein gehad, terwijl je in Melbourne drie uur training hebt – en dat is het belangrijkste punt van zorg”, sluit Russell af.

