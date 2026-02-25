Carlos Sainz vindt het nog te vroeg om het 2026-reglement van de Formule 1 helemaal af te schrijven. Veel coureurs kwamen tijdens de testdagen in Bahrein tot de conclusie dat de gloednieuwe bolides het rijplezier uit de koningsklasse halen, vooral vanwege de grotere rol die het energiebeheer zal gaan spelen tijdens races. Sainz hoopt dat zijn medecoureurs echter de regels alsnog een kans willen geven: ‘Anders ben ik de eerste die samen met Max naar Domenicali of Ben Sulayem ga’.

Vol verwachting werd er tijdens de winterstop uitgekeken naar de gloednieuwe bolides voor het 2026-seizoen. De Formule 1 ging een nieuwe reglementscyclus in, waardoor zowel de chassisregels als de motorregels compleet op de schop moesten. Veel coureurs waren echter in Bahrein na de eerst gereden testkilometers niet heel erg enthousiast over de 2026-auto’s. Zo bestempelde Max Verstappen het besturen ervan als ‘Formule E op steroïden’, terwijl ook Fernando Alonso niet gediend was van het nieuwe energiebeheer.

Carlos Sainz – voorzitter van coureursvakbond de GPDA – hoopt dat zijn collega’s de nieuwe regels toch nog een tweede kans geven. “Ik ben er oprecht van overtuigd dat we moeten afwachten”, vertelt Sainz tegen Mundo Deportivo. “Wacht vijf of zes races af, kijk hoe de regels uitpakken, kijk of de races leuk zijn. Of ze leuker zijn dan vorig jaar, of juist minder leuk. Of er meer spanning is, of juist minder spanning. En of de coureurs meer of minder plezier hebben.” Mochten de klachten van de coureurs echter aanhouden, dan belooft de Spanjaard: “Dan zal ik de eerst zijn die zal zeggen dat ik niet blij ben met wat ik zie.”

‘Zal dan samen met Max naar Domenicali gaan’

De Williams-coureur zegt dan zelfs toe om meteen naar de topmannen van de F1 en FIA te stappen. “Als ik merk dat ik het niet leuk vind, of dat het me niet motiveert, of als ik zie dat deze F1 te veel negatieve aspecten heeft, dan ben ik de eerste die samen met Max naar Stefano Domenicali of Mohammed Ben Sulayem van de FIA gaat om te praten”, verwijst Sainz naar de eerdere kritiek van de Nederlandse coureur.

“Om tegen hen te zeggen: ‘Hé, dit werkt niet, jullie hebben een fout gemaakt, we hebben geen plezier in de auto, er moet iets veranderen, want dit leidt nergens toe’. Ik zal de eerste zijn om dat te doen, en als ik dat samen met Max of George of wie dan ook moet doen, dan doe ik dat”, vervolgt de GPDA-voorzitter. “Ik blijf er echter voor nu bij dat ik persoonlijk vind dat het nog niet het juiste moment is en dat het niet gepast is om een oordeel te vellen zonder ook maar één race te hebben gereden.”

