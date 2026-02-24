Het team van Williams plaatste maandag een hartverwarmende video op sociale media; Carlos Sainz maakte eindelijk kennis met Thea, de jonge fan die vorig seizoen een eenhoornsticker voor hem ontwierp. De Spaanse coureur plakte de sticker op zijn helm tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan en reed vervolgens naar zijn eerste podiumplaats. Tijdens hun eerste ontmoeting op het Williams-hoofdkwartier in Grove bedankte hij zijn jonge supporter persoonlijk voor haar steun.

In 2025 kregen Williams-coureurs Carlos Sainz en Alex Albon in aanloop naar het raceweekend in Bakoe vragen van fans voorgeschoteld. De Britse Thea, een van Sainz’ jongste supporters, vroeg hem of hij met een eenhoornsticker wilde rijden. Sainz stemde zonder aarzelen in en plakte het opvallende ontwerp op de achterkant van zijn helm. De blauwe eenhoorn, door Thea zelf getekend, bracht hem veel geluk: Sainz kwalificeerde zich als tweede in Azerbeidzjan en veroverde in de race zijn eerste podium voor Williams. “Die sticker moet je nu altijd dragen”, grapte Max Verstappen na afloop in de cooldown-ruimte.

Eerste kennismaking

Een ontmoeting tussen Thea en de Spaanse coureur kon dan ook niet uitblijven. In aanloop naar het nieuwe F1-seizoen werd zij voor haar verjaardag uitgenodigd op de thuisbasis van Williams in Grove. Daar kreeg ze een uitgebreide rondleiding door de fabriek, inclusief een één-op-ééngesprek met teambaas James Vowles. Hij liet haar de trofee zien die Sainz in Bakoe had gewonnen en die na de podiumceremonie eveneens van een eenhoornsticker was voorzien.

Als klap op de vuurpijl verscheen ook Sainz zelf ten tonele. Ter ere van haar verjaardag at hij een taartje mee en bedankte hij haar nogmaals voor haar steun. “Je hebt me vorig jaar heel veel geluk gebracht”, glimlachte de Spanjaard. Bekijk de video hieronder:

When Thea met Carlos 🥹​

​

We invited the creator of Sparkles to Grove for an extra special day. Watch now by tapping the link in bio or replies 🦄💙 pic.twitter.com/F5pJjWkynS — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) February 23, 2026

