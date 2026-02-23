Oud-wereldkampioen Damon Hill gaat aan de slag als ambassadeur voor Williams, het team waarmee hij in 1996 de titel veroverde. De Engelsman voegt zich bij oud-teamgenoot Jacques Villeneuve en Jamie Chadwick. Als ambassadeur krijgt hij de taak om Williams opnieuw op het wereldtoneel te promoten. Hill neemt het stokje over van Jenson Button, eveneens een oud-wereldkampioen, die Williams onlangs verruilde voor Aston Martin.

“Williams is echt een speciaal team voor mij”, reageerde Damon Hill in een persbericht. “Hier vonden enkele bepalende momenten in mijn carrière plaats. Ik voel me bevoorrecht dat ik deel heb mogen uitmaken van deze sport en heb mogen bereiken wat ik heb bereikt. Dat maakt het een waar genoegen om nu terug te keren als ambassadeur. Het is een kans om de geschiedenis van het team te vieren en bij te dragen aan zowel de nalatenschap als de toekomst van Williams.”

Hoogtijdagen

Teambaas James Vowles vulde aan: “Het is een eer om Damon weer als ambassadeur bij Williams te verwelkomen. Er zijn maar weinig mensen die dit team zo goed kunnen vertegenwoordigen als hij. Damon speelde een bepalende rol in een van de meest succesvolle periodes uit onze geschiedenis. Hij werd wereldkampioen met Williams en liet een nalatenschap achter die ons tot op de dag van vandaag inspireert.”

Damon Hill was de voorlaatste coureur die een titel won met Williams. Halverwege de jaren negentig speelde hij een sleutelrol in de hoogtijdagen van de Britse formatie. In 1993 bemachtigde hij – als zoon van wijlen wereldkampioen Graham Hill – zijn eerste vaste F1-stoeltje bij het team. Een jaar later hielp hij Williams aan het constructeurskampioenschap en kwam hij dicht bij zijn eerste coureurstitel, al verloor hij die aan Michael Schumacher na een controversiële botsing in de slotrace. In 1996 revancheerde hij zich en bezegelde hij met acht overwinningen zijn eerste en enige wereldtitel.

Damon Hill viert zijn eerste wereldtitel na de slotrace op Suzuka (Getty Images)

