Voormalig wereldkampioen Jenson Button wordt ambassadeur van Aston Martin! Dat maakte het team maandag bekend. De Brit was eerder nauw verbonden aan Williams, waar hij een vergelijkbare rol vervulde. Hoewel hij nooit voor Aston Martin – of een van de eerdere gedaantes van het team – uitkwam, is Button wel gelieerd aan motorleverancier Honda. De 46-jarige coureur nam vorig jaar afscheid van de autosport met een laatste optreden tijdens de 8 uur van Bahrein.

In 2021 ging Jenson Button als topadviseur aan de slag bij Williams, het team dat hem in 2000 liet debuteren in de Formule 1. Daarnaast fungeerde hij als ambassadeur van de Britse formatie. Inmiddels heeft hij echter een nieuw onderkomen gevonden bij rivaal Aston Martin. Maandag maakte de renstal bekend dat Button zich voor meerdere jaren aan het team verbindt in eenzelfde functie. Zodoende wordt hij herenigd met oud-teamgenoten Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne.

‘Kan niet wachten tot Melbourne’

“Het is voor mij enorm spannend om me bij Aston Martin aan te sluiten, zeker in zo’n unieke transitieperiode in de geschiedenis van zowel het team als de sport”, reageerde Button. “De nieuwe samenwerking met Honda was voor mij een belangrijke reden om me aan Aston Martin te binden”, bevestigde hij. “Daarnaast kijk ik ernaar uit om mijn jarenlange ervaring mee te nemen in mijn nieuwe rol als ambassadeur. 2026 belooft een fascinerend seizoen te worden en deel uitmaken van zo’n ambitieus team is simpelweg een geweldige kans. Ik kan niet wachten tot Melbourne.”

Na een succesvolle carrière in de opleidingsklassen maakte Button in 2000 zijn F1-debuut bij Williams. Vanaf 2004 gold hij als een echte topcoureur, toen hij namens BAR Honda derde werd in het wereldkampioenschap. Zijn eerste zege kwam tijdens de GP van Hongarije in 2006; onder kletsnatte omstandigheden kwam hij met een voorsprong van meer dan dertig seconden over de finish. In 2009 veroverde hij met Brawn GP zijn eerste en enige wereldtitel. Met behulp van slimme technische innovaties won Button zes van de eerste zeven Grands Prix. Na deze WK-slag deed hij zeven jaar lang dienst als McLaren-coureur, alvorens hij in 2016 afscheid nam van de Formule 1.

