George Russell kijkt tevreden terug op zijn eerste meters met de W17 van Mercedes. Tijdens de besloten shakedown in Barcelona vrat de Brit probleemloos kilometers; vooralsnog voldoet de nieuwe motor aan de verwachtingen van experts én aan de vrees van de concurrentie. In aanloop naar deze testdagen bestonden er nog veel vraagtekens over de nieuwe reglementen en de kunstmatige manier van racen die sommigen voorzagen. Russell verzekert echter dat hij nog steeds het F1-gevoel heeft in zijn ‘raceauto’.

Met name de mate van elektrificatie in 2026 baarde fans én coureurs zorgen. De capaciteit van de batterij wordt vergroot, waardoor rijders tactisch gebruik kunnen maken van boost-, overtake- en recharge-functies. Er werd gevreesd dat coureurs – om energie te sparen – op snelle circuits gas terug zouden nemen of zelfs zouden terugschakelen. In Barcelona heeft Russell deze nieuwe systemen in de praktijk kunnen ervaren. Tijdens de season launch van Mercedes op maandag stelde hij gerust: “Het voelt nog steeds als Formule 1.”

‘Voelt als een raceauto’

“Het voelt niet abnormaal”, lichtte Russell toe. “Op de simulator was het eerlijk gezegd heftiger dan in het echt. Als je de batterij oplaadt, ga je nog steeds volgas, maar voelt het een beetje alsof je een heuvel oprijdt. Het is nog steeds F1 en het voelt nog steeds als een raceauto. Ik zou het willen vergelijken met de komst van de turbo’s of de introductie van de schakelflippers. Daarbij mogen we niet vergeten dat dit pas de eerste test was met dit nieuwe systeem. Als je de eerste hybride V6-motoren van 2014 vergelijkt met die van 2022, zie je ook dat er enorme vooruitgang is geboekt. Ik had aanvankelijk mijn vraagtekens, maar om eerlijk te zijn voelt het gewoon als een raceauto.”

“Mijn grootste angst was dat je – net als in de Formule E – eigenlijk een ingenieur moet zijn in plaats van een coureur”, gaf hij toe. “Maar in de praktijk is het heel intuïtief; na een paar races zijn we hier allemaal aan gewend. Het is te vergelijken met bandenmanagement. Coureurs gaan al heel lang van het gas af om banden te sparen en dat maakt het racen niet minder mooi. Je wilt nog steeds zo hard mogelijk de bochten ingaan en uiteindelijk eindigt de snelste coureur nog altijd bovenaan. Er komen simpelweg wat extra nuances bij kijken.”

Veel coureurs prezen de afgelopen dagen ook het lagere gewicht en de kleinere voetafdruk van de nieuwe auto’s. Volgens Russell heeft dat merkbaar positieve effecten op de baan. “Je kunt elkaar makkelijker volgen, zeker in de snelle bochten. Het rijdt daardoor ook prettiger, waarschijnlijk omdat het chassis lichter is. De vorige auto kon juist op dat soort punten echt als een bus aanvoelen”, grapte hij. Over de nieuwe machtsverhoudingen in 2026 kon – en wilde – Russell uiteraard nog geen uitspraak doen. “In Melbourne weten we pas waar iedereen staat”, zei hij. “Maar tot nu toe voel ik me echt één met de auto. In 2022 voelden de nieuwe reglementen onnatuurlijk, maar deze W17 voelt echt als een raceauto; als wat Formule 1 zou moeten zijn.”

