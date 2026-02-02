Oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert waarschuwt Red Bull dat Max Verstappen mogelijk een transfer maakt als het team in 2026 niet over de snelste auto beschikt. Met de reglementswijzigingen breekt voor Red Bull een nieuw tijdperk aan; de Oostenrijkse renstal produceert voor het eerst een eigen aandrijflijn, in samenwerking met Ford. De eerste shakedown verliep voorspoedig, maar over de daadwerkelijke competitiviteit van Red Bull is weinig bekend.

De afgelopen twee seizoenen werd Verstappen al meermaals in verband gebracht met een transfer. Vorig jaar bereikten de geruchten een nieuw hoogtepunt, toen de Nederlander herhaaldelijk werd gelinkt aan Mercedes. De viervoudig wereldkampioen zwoer echter trouw te blijven aan Red Bull. Volgens Johnny Herbert is die loyaliteit echter nauw verbonden aan competitiviteit. De shakedown in Barcelona verliep verrassend goed, maar hoe sterk het totaalpakket werkelijk is, moet nog blijken. Teambaas Laurent Mekies erkende al dat Max Verstappen zich bewust is van de risico’s die het team neemt.

Herbert benadrukt dat Verstappen in de Formule 1 niet meedoet om de bijzaak. Over wat Red Bull moet leveren om de Nederlander ook na 2026 aan boord te houden, zei hij tegenover RN365: “Hij moet sneller zijn dan alle anderen, dat is overduidelijk. Hij weet ook hoe het team werkt. Maar uiteindelijk komt het allemaal neer op de auto waarmee je het seizoen begint: of die de snelste is, een van de snelste, of er heel dicht bij zit. Dat kan bovendien per circuit verschillen.”

‘Coureurs zijn competitieve beesten’

Volgens Herbert denken coureurs altijd vooruit met het oog op nieuwe titels. “Als coureur denk je altijd: ‘Wat maakt dat ik in de komende jaren mijn volgende wereldkampioenschap kan winnen?’ De enige manier waarop een team dat kan faciliteren, is door hem een auto te geven waarmee hij kan meedoen om de winst. Maar meedingen naar zeges is één ding; je moet bijvoorbeeld ook Mercedes kunnen verslaan.”

Blijft die absolute competitiviteit uit, dan kan dat gevolgen hebben. “Als ze dat niet doen, gaat hij elders kijken, want dat is wat coureurs doen. Hij is er niet om tweede te worden. Zijn kernmentaliteit is winnen, en als hij niet wint, raakt hij gefrustreerd”, aldus Herbert. Die mentaliteit is volgens hem breed gedragen in de autosport. “Lewis Hamilton is precies hetzelfde. Dat geldt ook voor Charles Leclerc en George Russell. Het zijn competitieve beesten, zoals alle topsporters. Uiteindelijk komt het neer op wat het team ze te bieden heeft.”

