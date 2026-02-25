Lando Norris verwacht ook in 2026 weer een strijd te voeren met teamgenoot Oscar Piastri. De twee vochten vorig seizoen nog tot en met de GP Abu Dhabi om de wereldtitel. Norris trok uiteindelijk aan het langste eind, maar volgens de Brit is het slechts een kwestie van tijd voordat zijn teamgenoot er met de titel vandoor gaat. ‘Ik verwacht dat hij mijn leven tot een hel zal maken’, blikt de McLaren-coureur alvast vooruit.

Lando Norris staat aan de vooravond van het 2026-seizoen als regerend wereldkampioen. Het is voor het eerst dat de Brit aan een nieuwe Formule 1-jaar begint als titelverdediger, al is het met de gloednieuwe reglementen die vanaf dit jaar gelden nog even de vraag hoe competitief zijn team McLaren zal zijn. Daarnaast zal hij ook rekening moeten houden met McLaren-teamgenoot Oscar Piastri, die in Abu Dhabi door een achterstand van dertien WK-punten de titel misliep.

Norris verwacht dat de verhoudingen met zijn Australische teamgenoot in 2026 hetzelfde zullen blijven. “Oscar zal blijven antwoorden zoals hij altijd doet: door niet al te veel te praten en gewoon aan de slag te gaan”, vertelt de Brit, aldus Somerset Live. “Iedereen weet wat hij kan. Hij zal precies laten zien wat hij vorig jaar deed, namelijk dat hij een ongelooflijke coureur is die wereldkampioen kan worden. Ik verwacht dat hij mijn leven tot een hel zal maken.”

‘Ben in de F1 om het kampioenschap te winnen’

Piastri stond in 2025 vanaf de GP Saoedi-Arabië tot en met de GP Mexico aan de leiding van het coureurskampioenshap. Uiteindelijk kwam ook Max Verstappen aan hem voorbij. De Australiër eindigde met een verschil van elf punten op plek drie. “Ik ben niet alleen maar in de Formule 1 om bekend te staan ​​als een ‘aardig persoon’ of iemand die dingen op een manier doet die mensen goed vinden”, legt Piastri uit. “Ik ben hier om te proberen wereldkampioen te worden, maar ik ben erg trots op de manier waarop ik het heb aangepakt.”

“Er zijn veel lessen te leren van vorig jaar en ja, het einde was een beetje pijnlijk, maar je kunt daar op twee manieren mee omgaan”, vervolgt de Australiër. “Of je laat je erdoor ontmoedigen, of je gebruikt het om meer zelfvertrouwen en motivatie voor de toekomst te krijgen. En met een heel ander reglement dit jaar is dat een goede manier geweest om de motivatie die ik in de winterstop heb opgedaan, te kanaliseren.”

