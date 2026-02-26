McLaren-CEO Zak Brown hoopt stiekem dat oud-Red Bull-teambaas Christian Horner toch nog terugkeert in de Formule 1. De Brit moest na zijn thuisrace in 2025 plaatsmaken voor Laurent Mekies. Hoewel het volgens Brown hierdoor nu ‘vriendelijker’ is geworden in de koningsklasse, mist hij zijn oude rivaal wel: ‘Red Bull heeft van ons een beter raceteam gemaakt’, stelt Brown zelfs.

Christian Horner is sinds afgelopen juli Red Bull-teambaas af, maar de Brit is nog steeds een geliefd onderwerp van gesprek in de paddock. De geruchten over of de oud-teambaas een terugkeer maakt, en bij welk team, doen nog altijd de ronde. McLaren-CEO Zak Brown was een van de grootste rivalen van Horner tijdens zijn laatste jaren bij Red Bull, en hoopt stiekem op een terugkeer van de oud-teambaas.

“Ik denk dat Christian terug zal keren”, vertelt Brown bij de MP Pod. “Ik denk niet dat Helmut (Marko, red.) terugkomt, maar ik kan het mis hebben”. De oud-adviseur van Red Bull verliet afgelopen december nog de Formule 1-renstal. “Ik denk wel dat Christian terugkomt. Hij zal te zien zijn in de afleveringen (van Netflix-serie Drive To Survive, red.) dit jaar, dus ik denk dat wel zeker een goede Netflix-show zullen hebben.”

Volgens Brown is de Formule 1 zeker veranderd sinds het vertrek van Horner. “De pitlane is vriendelijker, maar dat is waarschijnlijk tijdelijk”, voorspelt de Amerikaanse CEO. “Als je naar de geschiedenis van de Formule 1 en de mensen in de sport kijkt, hoeft niemand zich zorgen te maken over het feit dat het allemaal erg saai zal worden. Dat hoort niet bij de cultuur van de sport.”

‘Red Bull heeft van ons een beter team gemaakt’

Ondanks dat Brown wel eens een woordenwisseling had met de oud-teambaas – de CEO verzekerde vorig jaar nog dat de ‘vijandigheid’ tussen hemzelf en Horner echt is – is hij toch dankbaar voor de rivaliteit met Horner. “Red Bull heeft van ons een beter raceteam gemaakt”, stelt Brown zelfs. “Ik hou van de rivaliteit. We hebben verschillende soorten rivaliteiten. Ik kan het goed vinden met Fred Vasseur, en met Toto Wolff. Het beste kan ik het waarschijnlijk vinden met Jonathan Wheatley. Formule 1 heeft altijd veel grote controverses, dus ik zou me daar niet te veel zorgen over maken. Ik denk dat Christian terug zal keren, en ik hoop dat hij terug zal keren.”

