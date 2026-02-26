Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur doet een boekje open over hoe hij omgaat met de druk vanuit de Italiaanse pers. De Scuderia is een nationaal trots van Italië, en er wordt daardoor ook regelmatig gespeculeerd over alles wat er precies achter de schermen in Maranello gebeurt. ‘Alles wordt in Italië uitvergroot’, vertelt Vasseur, die het als zijn voornaamste taak ziet om zijn team in bescherming te nemen.

Frédéric Vasseur begint aan zijn vierde seizoen als Ferrari-teambaas, en was in zijn tijd aan het roer bij de Scuderia al meermaals het onderwerp van speculatie. De Fransman kwam in 2025 tegen het einde van de eerste seizoenshelft steeds meer onder druk te staan, toen de goede resultaten uitbleven. Ferrari-CEO Benedetto Vigna sprak echter zijn vertrouwen uit in Vasseur, en het contract van de Fransman werd verlengd. Een seizoen later wordt Ferrari voorafgaand na de testdagen vooral als een van de favorieten voor de titel genoemd.

Vasseur is inmiddels echter al gewend aan zowel de goede als slechte berichten over het Italiaanse team. “Alles wordt in Italië uitvergroot, of het nou goed of slecht nieuws is”, vertelt de teambaas aan Auto Hebdo. “We moeten constant de positieve euforie temperen, en de negativiteit afremmen.”

‘Dat hoort bij mijn werk’

Voor de Fransman is het daarbij vooral belangrijk om de medewerkers bij Ferrari te beschermen. “Dat hoort bij mijn werk”, legt Vasseur verder uit. “Ik wist dit toen ik tekende. Er is een bijzonder enthousiasme rond het team waardoor je snel de weg kwijt kunt raken en mensen te veel energie aan de verkeerde zaken besteden. Ik moet mensen daarvan beschermen.”

Daarnaast is er ook vanuit de Italiaanse media veel speculatie over het team, vooral over de contractlengte en stabiliteit. “Je moet de geruchten scheiden van de realiteit”, onthult Vasseur zijn aanpak. “In Italië kun je vijftien jaar een contract hebben, maar wat nooit zal veranderen in de houding van de pers. Wat telt, is mijn relatie met Ferrari. Ik weet precies waar ik sta met het management. Wanneer deze geruchten impact hebben op het team en onze werknemers, dan is het schadelijk en stoort het me. Wanneer men begint te praten over mensen die in de schaduw werken, dan vind ik dat een gebrek aan respect”, sluit de Fransman af.

