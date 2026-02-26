Toto Wolff zegt dat het voor zijn team Mercedes niet uitmaakt hoe het stemproces over de compressieregel uitpakt. De FIA kondigde eerder aan dat de vijf motorfabrikanten – Mercedes, Ferrari, Red Bull Powertrains, Honda en Audi – de kans krijgen om gezamenlijk een besluit te nemen over de invoering van een eventuele tweede testmethode. Hoewel dat voor Wolff niet zo’n groot probleem zou zijn, is hij er ‘filosofisch’ wel op tegen: ‘Maar dit is in de lange geschiedenis van de F1 vaker gebeurd’.

Het is al wekenlang een geliefd onderwerp van speculatie: de vermeende motortruc van Mercedes. De Zilverpijlen zouden naar verluidt een maas in het 2026-reglement hebben gevonden. Hierdoor kan de compressieverhouding van de W17 op het circuit naar 18:1 worden verhoogd. Wanneer de FIA de statische tests voor deze verhouding uitvoert, voldoet deze wel aan de toegestane 16:1. Het bestuursorgaan kondigde eerder al aan een e-vote naar alle vijf de motorfabrikanten te hebben gestuurd om zo te stemmen over de invoering van een tweede test. Zo zou de compressieverhouding vanaf augustus ook gemeten worden wanneer de auto dezelfde hogere temperatuur heeft als wanneer deze op het circuit rijdt.

Ondanks dat Mercedes bij een eventueel akkoord over een tweede meting het grootste slachtoffer kan worden, maakt teambaas Toto Wolff zich geen zorgen. “Het maakt ons niet uit of de huidige regels blijven of dat het FIA-voorstel elektronisch wordt goedgekeurd”, zei de teambaas tegen de media. “Ik denk dat iedereen zich druk maakt over iets dat niet zo belangrijk is. Als de cijfers die veelal worden genoemd, kloppen, zou ik de reden voor de discussie begrijpen. Maar in werkelijkheid is het niet zo’n groot probleem”. Voor Mercedes maakte een eventuele tweede controlemethode dan ook niet uit. “We willen een goede bijdrage leveren aan de sport.”

‘Is dit de juiste manier van werken?’

Toch is Wolff niet helemaal blij met de manier waarop de andere motorfabrikanten mogelijk de nieuwe testmethode in het leven kunnen roepen. “We ontwikkelen onderdelen volgens de regels. Wanneer deze als legaal worden bevestigd, bundelen andere teams hun krachten en trekken ze het in twijfel. Is dat de juiste manier van werken? Filosofisch gezien ben ik het er niet mee eens. Maar dit is in de lange geschiedenis van de F1 vaker gebeurd. Nu zitten we in die situatie. Misschien doen wij het de volgende keer bij iemand anders”, sluit de teambaas af.

