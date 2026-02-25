Carlos Sainz is het niet met Lewis Hamilton eens dat de nieuwe Formule 1-regels veel te ingewikkeld zijn. De zevenvoudig wereldkampioen bestempelde het 2026-reglement als ‘belachelijk complex’ na zijn eerste testkilometers in Bahrein. Volgens Sainz vragen de nieuwe regels gewoon om wat meer creativiteit bij de inhaalstrategieën: ‘Ik denk niet dat het probleem zo groot is’.

Het nieuwe Formule 1-seizoen is nog niet eens begonnen, maar de kersverse bolides zijn nu al een geliefd onderwerp van gesprek in de paddock. Max Verstappen was tijdens de testdagen in Bahrein niet te spreken over de nieuwe auto’s – de Nederlander bestempelden ze zelfs als ‘Formule E op steroïden’ – terwijl ook bij Charles Leclerc het rijplezier in de SF-26 ontbrak. Volgens zijn teamgenoot Lewis Hamilton waren de regels daarnaast ook veel te moeilijk om te begrijpen. “Je hebt bijna een diploma nodig om het allemaal te begrijpen”, stelde de wereldkampioen zelfs.

Carlos Sainz is dat laatste echter niet met zijn Ferrari-opvolger eens. “Ik heb geen diploma. Ik heb alleen maar de middelbare school gehaald, maar ik begrijp alles ook goed”, vertelt de Spanjaard aan de media. “Het feit dat je, in vergelijking met vroeger, wat creatiever moet zijn met nieuwe inhaalstrategieën is voor mij altijd vanzelfsprekend geweest. Ik denk niet dat het probleem zo groot is als ze ons hebben doen geloven.”

De voorzitter van de coureursvakbond vertelt vervolgens waarom hij eventuele problemen verder liever privé bespreekt met de verantwoordelijken in plaats van de autosport publiekelijk te bekritiseren. “Ik ben er voorstander van om de verantwoordelijken privé te bekritiseren en ze zo te vertellen wat ik wel of niet leuk vind. Liever begin ik niet publiekelijk kritiek te uiten op mijn sport, omdat dat een vicieuze cirkel creëert en dan begint iedereen, zelfs journalisten, kritiek te leveren. Ik wacht liever af en oordeel pas na vier of vijf races.”

Flexibiliteit

Sainz riep eerder al zijn medecoureurs op om ook de nieuwe regels nog een kans te geven. Ook aan de FIA en FOM vraagt hij om ‘flexibiliteit’. “Over het algemeen denk ik dat mijn boodschap aan FOM en FIA is dat we aan het begin van het jaar een beetje open moeten blijven staan ​​voor aanpassingen betreffende de reglementen rondom energiebeheer. Dat is mijn enige boodschap. Ik denk dat we flexibel moeten blijven in plaats van vast te houden aan een bepaald niveau van energiebeheer.”

