Lewis Hamilton heeft eind deze week zijn testprogramma voor Pirelli op het circuit van Fiorano afgerond. Onder gecontroleerde natte omstandigheden werd op donderdag en vrijdag gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe regenbanden. Het Ferrari-circuit, uitgerust met een speciaal irrigatiesysteem, bood de ideale setting om zowel Full Wet- als Intermediate-banden te evalueren, ondanks de relatief warme omstandigheden in Italië.

De focus lag in eerste instantie op nieuwe prototypes voor extreme regen, waaronder een aangepast profiel dat eerder al door Red Bull en Racing Bulls werd getest op Suzuka. Pirelli wil bovendien het inzetbereik van de Full Wet-banden vergroten, aangezien deze de afgelopen jaren zelden zijn gebruikt. Later op de dag werd overgeschakeld naar een variant van de Intermediate-band. Daarmee kon ook de overgang tussen verschillende regenbanden worden geanalyseerd.

Hamilton werkte vrijdag een intensief programma af met 155 ronden, goed voor een totaal van 461 kilometer, en noteerde een snelste tijd van 1:00,740. Over twee testdagen werd in totaal 884 kilometer afgelegd. De bandenontwikkeling gaat volgende week verder, wanneer Mercedes en McLaren op 14 en 15 april een besloten testsessie afwerken op de Nürburgring. Ferrari plant ondertussen een filmdag op Monza, vermoedelijk op 22 april. De Scuderia hoopt daar cruciale upgrades voor de SF-26 te testen, in een poging het gat naar Mercedes te dichten.

