Lewis Hamilton is in Maranello begonnen aan een cruciale bandentest voor Pirelli. De Italiaanse bandenleverancier wilde eerder dit jaar in Bahrein de regenbanden testen, maar moest deze dagen annuleren door de uitbraak van de oorlog in het Midden-Oosten. De testdagen op het Fiorano circuit van Ferrari zijn daarom cruciaal voor Pirelli.

Terwijl de Formule 1 is opgeschrikt door het aangekondigde vertrek van Max Verstappens vaste race-engineer Gianpiero Lambiase bij Red Bull, is Ferrari bezig met een cruciale bandentest voor Pirelli. De Italiaanse bandenleverancier heeft Lewis Hamilton op de donderdag ‘ingehuurd’ om de regenbanden te testen. De testdag vindt plaats op Ferrari’s thuiscircuit Fiorano, waar Pirelli kunstmatig het circuit kan natmaken.

Het testprogramma is samengesteld door Pirelli, waardoor Ferrari tegelijkertijd geen nieuwe upgrades mag evalueren. De testdagen voor de regenbanden stonden in maart eerder dit jaar gepland in Bahrein, maar werden geannuleerd door de uitbraak van de oorlog in het Midden-Oosten. Op de vrijdag komt Charles Leclerc in actie voor de tweede testdag. Ferrari blijft druk tijdens de onverwachte voorjaarsstop, en heeft ook nog een filmdag gepland voor 22 april op Monza.

