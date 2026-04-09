Lance Stroll maakt, net als Max Verstappen, een uitstapje naar het GT3-racen. De Canadees reist tijdens het weekend van de afgelaste GP Bahrein af naar het Franse Circuit Paul Ricard en kruipt daar voor zijn eerste zesuursrace achter het stuur van een Aston Martin. Stroll is niet de eerste Formule 1-coureur die aan het GT3-racen proeft; eerder ging Max Verstappen hem voor. De Canadees klopte daarom ook bij de Nederlander aan voor advies.

Lance Stroll gaat Max Verstappen achterna en maakt in het weekend van 11 en 12 april zijn GT3-debuut. De Canadees neemt plaatst achter het stuur van een Aston Martin tijdens de openingsrace van de GT World Challenge Europe Endurance Cup op Circuit Paul Ricard in Frankrijk. Stroll deelt de GT3-auto met oud-Formule 1-coureur Roberto Merhi en Aston Martin Academy-coureur Mari Boya. Eerder kondigde Max Verstappen al aan dit jaar voor het eerst mee te doen aan de 24 Uur van de Nürburgring, na al enkele NLS-races te hebben gereden.

Het idee om mee te doen aan de GT3-race ontstond nog niet zo lang geleden voor Stroll. Pas tijdens het Grand Prix-weekend in Japan besloot de Aston Martin-coureur om naar Paul Ricard af te reizen. “We hadden al het idee om samen een GT-race te doen”, vertelt Stroll aan Speedcafe. “Dat is waar het idee ontstond, in Japan.” De Canadese coureur vroeg vervolgens ervaringsdeskundige Verstappen om advies.

“We spraken over wie je erover moet contacteren, omdat hij al in het GT-racen bekend is. We hebben er een beetje over gepraat”, bevestigt Stroll, die ook meteen Jean-Michael Beart, teambaas van Strolls eenmalige team Comtoyou, bedankte. “Zonder hem was het niet mogelijk geweest. We hebben het echt in een paar dagen georganiseerd terwijl we in Japan zaten.”

Zege

Ondanks dat Stroll voor het eerste meedoet aan een GT-race op Paul Ricard, heeft hij zijn zinnen al gezet op de zege van de zesuursrace. “In de Formule 1 krijg je niet altijd de kans om te winnen”, vertelt hij. “Hier is de concurrentie enorm, maar zelfs al is het onze eerste keer en ontbreekt het ons aan ervaring, als alles op zijn plaats valt – een goede afstelling, een goed gevoel – dan is winnen mogelijk. Dat bestaat in de Formule 1 eigenlijk niet. Dat is voor mij ook een grote motivatie om hier te zijn.”

