Lance Stroll treedt in de voetsporen van Max Verstappen. De Aston Martin-coureur maakt tijdens de voorjaarsstop zijn debuut in de GT3-racerij. Tijdens het weekend van 11 en 12 april, waarin aanvankelijk de GP van Bahrein op de planning stond, rijdt Stroll de openingsrace van de GT World Challenge Europe Endurance Cup op Circuit Paul Ricard. De Canadees komt uit in een Aston Martin van Comtoyou Racing.

De 27-jarige coureur proefde eerder al van andere raceklassen. In 2016 en 2018 nam hij deel aan de 24 uur van Daytona, in zowel de DPi- als de LMP2-klasse. In april maakt hij echter zijn GT3-debuut op Paul Ricard. Stroll deelt zijn Aston Martin Vantage AMR GT3 met voormalig F1-coureur Roberto Merhi en de jonge Mari Boya, die vanuit de eenzitters de overstap heeft gemaakt naar de GT3 en bovendien deel uitmaakt van het opleidingsprogramma van Aston Martin.

‘Lance houdt van puur racen’

“Aston Martin kan bevestigen dat Lance Stroll zal deelnemen aan de eerste race van de GT World Challenge Europe Endurance Cup 2026 op Circuit Paul Ricard”, aldus het team in een officiële verklaring. “Lance heeft altijd genoten van puur racen, in welke vorm dan ook. Hij is zeer verheugd dat hij de kans krijgt om tijdens de F1-voorjaarsstop uit te komen in een andere, maar zeer competitieve klasse.”

Max Verstappen houdt zich dit jaar eveneens veel bezig met de GT3-racerij, voornamelijk op de Nürburgring. In maart nam hij al deel aan de seizoensopener van de NLS en na de GP van Japan was hij opnieuw op het Duitse asfalt te vinden voor enkele testronden. In mei staat de Nederlander aan de start van de 24 uur van de Nürburgring, waar hij zal racen met een Mercedes-AMG GT3.

