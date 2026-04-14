Hoewel er in april geen Grands Prix worden verreden, komen Mercedes en McLaren deze week toch in actie. Beide teams reisden af naar de Nürburgring voor een Pirelli-bandentest. Op dinsdag werden George Russell en Oscar Piastri al op het circuit gespot. Opvallend is dat beide F1-teams juist naar de Nürburgring zijn uitgeweken; de beruchte Duitse baan heeft sinds 2020 geen Grand Prix meer georganiseerd, maar staat mede dankzij Max Verstappen weer in de schijnwerpers.

Op dinsdagochtend verschenen er al beelden op internet van Oscar Piastri die zijn MCL40 over de Nürburgring jaagt. McLaren en Mercedes maken deze week meters namens Pirelli, dat nieuwe compounds test voor het F1-seizoen van 2027. Door de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten staan er in april geen Grands Prix op de planning, maar dat weerhoudt de Formule 1 er niet van om elders in actie te komen. Eerder testte Ferrari al op het eigen Fiorano-circuit met nieuwe regenbanden.

Nürburgring

Het moge duidelijk zijn dat Mercedes en McLaren geen gebruikmaken van de Nordschleife, het extreem lange asfaltlint waarop Max Verstappen onlangs deelnam aan een NLS-race. De F1-teams beperken zich tot het Grand Prix-circuit, dat over de vereiste FIA-licenties beschikt en in het verleden al het decor vormde voor meerdere F1-races. Zo werd hier tijdens het coronaseizoen van 2020 nog de Eifel Grand Prix verreden.

Deze Pirelli-test is een welkome opsteker voor het circuit en de Duitse autosport. Sinds de Eifel GP hebben onze oosterburen de Formule 1 niet meer mogen verwelkomen. Mogelijk komt daar in de toekomst verandering in, niet alleen door dergelijke tests, maar ook door de invloed van Max Verstappen. De Nederlander is een liefhebber van de Nürburgring en testte de afgelopen maanden veelvuldig op het circuit. Daarbij kwam hij ook in actie tijdens NLS2, ter voorbereiding op zijn deelname aan de 24-uursrace in mei. Komend weekend neemt hij bovendien deel aan de kwalificatieraces op de Nürburgring, samen met teamgenoot Lucas Auer.

