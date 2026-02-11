Nico Hülkenberg heeft woensdagmiddag in Bahrein voor de tweede rode vlag van de dag gezorgd. De Duitser viel tijdens de middagsessie stil vlak voor de voorlaatste bocht. Uiteindelijk wist hij zijn Audi opnieuw te starten en terug te keren naar de pits, waarna de sessie niet veel later werd hervat. De exacte oorzaak van het probleem is nog onduidelijk, maar het lijkt erop dat Audi opnieuw kampt met kinderziektes. Eerder kende het team al een moeizame besloten test in Barcelona.

Ook de ochtendsessie kende een onderbreking: Franco Colapinto zorgde voor de eerste rode vlag nadat zijn Alpine stilviel op het circuit. Het incident onderstreepte dat meerdere teams in deze vroege testfase nog volop zoeken naar betrouwbaarheid. Vermoedelijk hangen de problemen samen met de nieuwe F1-reglementen. De auto’s leunen in 2026, dankzij een compleet nieuwe aandrijflijn, immers nog sterker op het hybridesysteem.

Audi baarde eerder al opzien in Bahrein met zijn radicale sidepods: een opvallend verticaal ontwerp dat duidelijk afwijkt van de configuratie die eerder in Barcelona werd gebruikt. Tijdens de ochtendsessie reed rookie Gabriel Bortoleto al 49 probleemloze ronden en noteerde hij de tiende tijd. Hülkenberg nam ’s middags het stuur over.

