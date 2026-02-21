Ook na afloop van de testweken in Bahrein wil Nico Hülkenberg zich nog niet wagen aan uitspraken over de nieuwe machtsverhoudingen in de Formule 1. Audi kende een wisselvallige testperiode; een uitdagende shakedown in Barcelona werd beantwoord met een veelbelovend upgradepakket. De vraag blijft echter of dat voldoende is voor de jonge Duitse renstal om zich in het middenveld te nestelen. Wat dat betreft wacht Hülkenberg het eerste raceweekend in Australië af.

Audi maakt dit jaar zijn langverwachte debuut in de Formule 1. Met steun van Qatarese investeerders nam de Duitse fabrikant het voormalige Sauber-team over. Sauber bevond zich de afgelopen jaren steevast in de achterhoede, een eerste podiumplaats voor Hülkenberg in 2025 daargelaten. Tijdens de testdagen oogde Audi niet bijzonder snel, al trok het wel de aandacht met een vroeg upgradepakket na de shakedown in Barcelona.

Hülkenberg hoopt komend seizoen de strijd aan te gaan met de andere middenveldteams, maar kan voorlopig slechts ‘speculeren’ over de nieuwe pikorde. De Duitse routinier wil de openingsronde in Melbourne afwachten voordat hij zijn kansen voor 2026 inschat. “Ik denk dat we sinds Barcelona zeker vooruitgang hebben geboekt”, verklaarde hij tegenover in Bahrein. “Er zijn absoluut positieve punten, maar het is nog vroeg; er is altijd meer te doen, meer om aan te werken, meer om te optimaliseren. Het hele proces is nog volop in ontwikkeling. We leren gaandeweg, doen ons huiswerk en gaan dan racen.”

‘In Melbourne gaat de broek omlaag’

De strijd in het middenveld belooft opnieuw razend spannend te worden. Terwijl de gevestigde topteams – te weten Mercedes, Ferrari, Red Bull en McLaren – jagen op het kampioenschap, richten de overige teams zich op de best of the rest-titel. Over de onderlinge verhoudingen met bijvoorbeeld Williams, Haas en Alpine durft Hülkenberg zich nog niet uit te spreken. “Het is nu nog pure speculatie”, vervolgde hij. “In Melbourne kunnen we daar pas echt iets over zeggen. Ik wacht de kwalificatie af; dan gaat bij alle teams de broek omlaag”, grapte hij.

Toch is hij tevreden over de stappen die Audi de afgelopen weken heeft gezet. “Het team heeft gedurende de winter keihard gewerkt”, benadrukte de Duitser. “De motor is een volledig nieuw hoofdstuk voor ons. Omdat alles nieuw is, was het een drukke en uitdagende periode. We staan er redelijk goed voor, al is er nog volop ruimte voor verbetering. Natuurlijk hoop ik dat we competitief zijn en ons in het middenveld kunnen mengen, maar, nogmaals, het is nog vroeg. Over een paar weken weten we meer.”

