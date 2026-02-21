Ferrari baarde donderdag opzien toen het in Bahrein met een gloednieuw achtervleugelconcept op de proppen kwam. Lewis Hamilton testte met een spoilerflap die 180 graden kon draaien om op de rechte stukken meer lucht door te laten. Zo genereert de auto op snelle circuits extra topsnelheid, zonder in de bochten aan downforce in te boeten. Williams-teambaas James Vowles was onder de indruk van het ontwerp, maar kan nog niet zeggen of andere teams het concept zullen kopiëren.

Tijdens een interview met F1TV werd Vowles gevraagd naar de radicale achtervleugel van Ferrari. De Brit gaf toe dat een spoiler die volledig om zijn horizontale as kan draaien een unieke vondst is, maar benadrukte dat het nog onduidelijk is hoe groot het voordeel daadwerkelijk is. “Ze hebben de actieve aerodynamica slim verpakt in de eindplaten”, legde Vowles uit, “al zitten daar natuurlijk voor- en nadelen aan.”

‘Hadden we nog niet bedacht’

De Williams-teambaas legde vervolgens uit hoe hij – en met hem de meeste F1-teams – naar zulke innovaties kijkt. “Ik spreek waarschijnlijk voor alle teams op de grid wanneer ik zeg dat dergelijke oplossingen altijd in één van twee categorieën vallen: óf we hebben er allemaal over nagedacht maar het op basis van de data niet toegepast, óf we zijn er simpelweg niet opgekomen. In beide gevallen zullen de resultaten snel uitwijzen of het een goed of slecht concept is. Meestal weten we binnen 24 uur of we onze koers moeten bijstellen. De achtervleugel van Ferrari is in elk geval een interessante ontwikkeling, laten we het daarop houden.”

Vowles werd gevraagd of Williams zelf aan deze oplossing had gedacht. “Die is nog niet bij ons opgekomen”, gaf hij eerlijk toe. “We weten ook nog niet zeker of het een goed concept is, maar dat zal snel genoeg blijken.” Overigens lijkt Ferrari zelf ook nog niet volledig overtuigd van het nieuwe ontwerp. Charles Leclerc nam de laatste testdag voor zijn rekening en koos daarbij voor een conventionele achtervleugel. Dat maakte hem niet minder competitief; de Monegask reed opvallend veel ronden en ging er bovendien met de snelste tijd van de week vandoor, bijna een seconde sneller dan Lando Norris.

