Na het GT3-avontuur van Max Verstappen op de Nordschleife en de mogelijkheid dat hij in 2026 zal deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring, wordt er ook al druk gespeculeerd over Le Mans. Maar wie zouden dan de teamgenoten van Verstappen moeten worden in deze wereldberoemde race? “Alonso en Nyck de Vries”, zegt verslaggever Gerard Bos in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

“Fernando Alonso heeft ervaring met Le Mans en weet wat er gevraagd wordt in zo’n lange race”, verklaart Bos zijn keuze. “En Nyck de Vries is een goede vriend van Max, heeft recente ervaring in het endurance-racen en doet het prima. Bij Toyota gaat het dit jaar iets minder, maar dat ligt niet per se aan hem. Dus dat zou mijn ideale combinatie zijn.”

Ook coureur en analist Jeroen Bleekemolen ziet potentie in dat plan, maar benadrukt dat de keuze vooral afhangt van het merk waarmee Verstappen in zee gaat tijdens Le Mans. “Hij moet gewoon in een fabrieksauto stappen waarmee hij kan winnen. Als dat een BMW is, dan zou Robin Frijns een optie zijn. Porsche praat met Sebastian Vettel, dus ook dat zou een scenario kunnen zijn. Belangrijk is dat hij zich laat omringen door specialisten. Denk aan Kévin Estre bij Porsche of Alessandro Pier Guidi bij Ferrari. Er zijn heel veel van dat soort namen. Jos wordt het niet in ieder geval, maar Alonso lijkt me gewoon heel gaaf.”

Dit en meer hoor in je in de nieuwe aflevering van Formule 1 Paddockpraat. Luister de gehele podcast hier op de website of via jouw favoriete podcastplatform zoals Spotify of Apple Podcasts. Vergeet je daar ook niet te abonneren en dan mis je voortaan geen enkele aflevering meer!

Of bekijk hier de video van de podcast:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lees hier alles over de GP Singapore

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.