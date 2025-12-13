Charles Leclerc heeft tijdens het FIA Gala in Oezbekistan zijn wens uitgesproken om in de toekomst deel te nemen aan de legendarische 24 uur van Le Mans. De 28-jarige Ferrari-coureur wil collega Max Verstappen achterna en zijn Formule 1-carrière combineren met endurance-races. Verstappen maakte dit jaar al enkele uitstapjes naar langeafstandsraces en hoopt mogelijk volgend jaar al deel te nemen aan de 24 uur van de Nürburgring.

Tijdens het FIA Gala werd Charles Leclerc gevraagd naar het endurance-succes van Ferrari. De Scuderia schreef de laatste drie edities van de 24 uur van Le Mans op zijn naam. Dit jaar ging onder andere voormalig Formule 1-coureur Robert Kubica met de overwinning aan de haal. Leclerc bevestigde dat hij zelf ook interesse heeft in deelname. “Daar ben ik absoluut voor te porren”, gaf hij toe. “Dat heb ik al vaker gezegd. Nu moet ik nog een manier vinden om Formule 1 en Le Mans te combineren. Want als ik ergens voor ga, wil ik wel kunnen winnen. En dat vergt nu eenmaal veel voorbereiding, want het niveau ligt gewoon enorm hoog. Maar ik zou het zeker graag willen.”

Verstappen in endurance

Max Verstappen wist zijn titelstrijd in de Formule 1 dit jaar al te combineren met enkele endurance-optredens. Zo behaalde hij zijn racelicentie voor de Nürburgring Nordschleife en won hij zijn debuutrace in de NLS-klasse in een Ferrari 296 GT3. Hij flirt bovendien met deelname aan de 24 uur van de Nürburgring, die in het derde weekend van mei wordt verreden. Voor Leclerc is het voorlopig noodzakelijk dat het Formule 1-team het succes van het enduranceprogramma evenaart. Hij sprak trots over de nalatenschap van Ferrari in de autosport en de prestaties van zijn collega’s.

“De nalatenschap die Ferrari achterlaat in de autosport, zal er altijd zijn”, besloot Leclerc. “Ik ben enorm trots om daar op de een of andere manier deel van uit te maken. Nu is het aan ons om aan de verwachtingen te voldoen, net zoals mijn teamgenoten in de endurance-races dat doen.” Leclerc eindigde in 2025 op de vijfde plaats in het wereldkampioenschap en boekte geen overwinningen.

