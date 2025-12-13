Max Verstappen heeft Lando Norris en McLaren zijn felicitaties overgebracht tijdens het FIA-gala, waar de wereldkampioenstrofee voor het Formule 1-seizoen 2025 officieel werd uitgereikt. De viervoudig wereldkampioen deed dat via een vooraf opgenomen videoboodschap, aangezien hij zelf afwezig was bij de ceremonie.

Eerder werd bekend dat Verstappen de jaarlijkse prijsuitreiking in Oezbekistan moest missen wegens griep. In zijn videoboodschap sprak Verstappen zijn waardering uit voor de prestaties van Norris en zijn team. “Mijn grote felicitaties aan Lando en McLaren”, liet hij weten.

Norris stelde afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi zijn eerste wereldtitel veilig door als derde te finishen, achter teamgenoot Oscar Piastri en racewinnaar Verstappen. Daarmee bleef hij Verstappen in het kampioenschap uiteindelijk slechts twee punten voor, ondanks een sterke seizoensslotfase van de Nederlander, die zes van de laatste negen races won.

Met het kampioenschap van Norris kwam een einde aan de titelreeks van Verstappen, die sinds zijn eerste wereldtitel in 2021 onafgebroken wereldkampioen was geweest. Voor McLaren betekende de titel eveneens een mijlpaal: het team leverde voor het eerst sinds Lewis Hamilton in 2008 weer een wereldkampioen af. Tijdens het FIA-gala werd Norris officieel gehuldigd en ontving hij de wereldkampioenstrofee. De 26-jarige Brit werd daarmee de elfde Britse wereldkampioen in de geschiedenis van de Formule 1.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)