Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur bevestigt dat zijn team een aantal ‘aerodynamische updates’ meeneemt naar de GP Miami. De Scuderia werd eerder al tijdens een filmdag op Monza gespot met de veelbesproken ‘Macarena’-vleugel. Hoewel Vasseur niet spreekt over de achtervleugel, benadrukt hij wel het belang van het maximale uit de enige vrije training van het sprintweekend halen: ‘Andere teams zullen ook updates meenemen’.

Ook Ferrari heeft niet stilgezeten de afgelopen vijf weken na de GP Japan. De Scuderia reisde af naar ‘Temple of Speed’ Monza om onder meer de veelbesproken ‘Macarena’-vleugel verder te testen. Teambaas Frédéric Vasseur kijkt ernaar uit om nu weer te gaan racen in Miami.

LEES OOK: Wolff voorspelt voor Miami: ‘Verwachten dat het veld dichter bij elkaar zal liggen’

“We zijn erg blij dat we na zo’n lange pauze eindelijk weer op het circuit zijn”, vertelt de Franse teambaas in de voorbeschouwing van Ferrari. “Zo’n pauze midden in het seizoen is vrij ongebruikelijk. De afgelopen weken hebben we in Maranello hard gewerkt en alle gegevens van de eerste paar races geanalyseerd om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op deze race.”

Vasseur bevestigt dat zijn team een aantal van de updates aan de aerodynamica meteen naar Miami heeft meegenomen. Of de Scuderia de ‘Macarena’-vleugel ook meteen gaat gebruiken, blijft echter nog de vraag. “We hebben hier enkele aerodynamische updates, maar natuurlijk zullen de andere teams hetzelfde doen”, vervolgt de teambaas. “Daarom is het belangrijk om gefocust te blijven, ons hoofd erbij te houden en het maximale uit de enige vrije training te halen.” De GP Miami is een sprintweekend, waardoor er maar één vrije training op het programma staat. De FIA kondigde wel aan dat het enige oefenuurtje wordt verlengd met dertig minuten.

Lees hier alles over de GP Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.