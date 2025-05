Voormalig Formule 1-coureur Stoffel Vandoorne heeft op spectaculaire wijze zijn eerste Formule E-overwinning in drie jaar geboekt. De belg profiteerde tijdens een chaotische en kletsnatte openingsrace van het Tokio E-Prix-weekend van een gewaagde strategie. Oliver Rowland verstevigde met een tweede plaats zijn leiding in het kampioenschap. Nyck de Vries en Robin Frijns finishten beiden in de top tien, maar na een penalty greep De Vries naast de punten.

De openingsrace in de Japanse hoofdstad begon al met de nodige chaos – de kwalificatie werd afgelast wegens hevige regenval, waardoor de startvolgorde werd bepaald op basis van de tijden in de tweede vrije training. Hoewel de regen nét voor de start afnam, waren de omstandigheden allesbehalve ideaal. De race begon na een vertraging van vijftien minuten achter de safety car, waarna in ronde vijf werd gekozen voor een staande start. Polesitter Oliver Rowland behield de leiding.

Briljante gok Vandoorne

In de openingsronden bouwde Rowland gestaag een voorsprong op, maar in ronde dertien gooide een uitvalbeurt van Maximilian Günther roet in het eten voor de Brit. De rode vlag werd gezwaaid, net op het moment dat Stoffel Vandoorne als enige coureur zijn Pit Boost had ingezet. De gok van de Belgische rijder – die uitkomt voor Maserati – pakte briljant uit.

Na de onderbreking werd de race hervat met een staande herstart, waarbij Rowland opnieuw sterk wegkwam. Toch slaagde Vandoorne erin om zijn voorsprong uiteindelijk uit te breiden tot maar liefst vijfentwintig seconden. Rowland finishte achter zijn Belgische concurrent, waarmee hij zijn voorsprong in het kampioenschap wel verder vergrootte. De 20-jarige Taylor Barnard van McLaren completeerde het podium – zijn eerste in de Formule E. Voor Vandoorne was het zijn eerste overwinning sinds de E-Prix van Monaco in 2022. Nederlanders Nyck de Vries en Robin Frijns finishten respectievelijk als achtste en tiende. Echter, De Vries kreeg een tijdstraf en viel daardoor terug naar de elfde plaats.

