Het team van McLaren wil niets aan het toeval overlaten. Na zes Grands Prix in het huidige seizoen domineren de papaja’s beide kampioenschappen, maar dat betekent niet dat het team op zijn lauweren rust. Teambaas Andrea Stella belooft dat er meerdere upgrades aankomen voor de MCL39, ondanks dat het team zich ook al richt op de auto voor 2026. Het liefst wil hij de Formule 1 domineren, zoals hij dat ooit deed met Michael Schumacher.

De afgelopen GP van Miami was tekenend voor de voorsprong van McLaren. Onder de gunstige omstandigheden in Florida boekte het team opnieuw een één-tweetje, waarbij coureurs Oscar Piastri en Lando Norris een gat van ruim dertig seconden sloegen op naaste rivaal George Russell van Mercedes. Volgens kenners heeft dat alles te maken met McLarens superieure vermogen om de banden te koelen.

Beperkte voorsprong McLaren

Teambaas Andrea Stella gelooft echter niet dat McLaren op elk circuit zo’n grote voorsprong zal hebben. De nederlaag tegen Max Verstappen in Japan is volgens hem het bewijs dat McLaren dit jaar wel degelijk te verslaan is. Daarom werkt de Britse renstal aan upgrades die de MCL39 nog veelzijdiger moeten maken. Nieuwe onderdelen, die op een later moment worden geïntroduceerd, moeten de auto beter laten presteren onder uiteenlopende omstandigheden.

“We begrijpen de sterke punten van de MCL39”, aldus Andrea Stella tijdens de officiële FIA-persconferentie in Imola. “Over het algemeen is het ‘gewoon’ een competitieve auto, maar in sommige omstandigheden heeft deze zeker een voordeel ten opzichte van de rest van het veld. Zo zagen we dat ook in Miami. Tegelijkertijd weten we dat het op andere circuits, zoals Saoedi-Arabië of Japan, een ander verhaal is. Alles wordt daar een stuk spannender.”

Terug naar de Schumacher-dagen

“Hopelijk kunnen we deze eigenschappen en dit voordeel gedurende het seizoen behouden”, vervolgde Stella. “Maar daarvoor moeten we de auto wel verder blijven ontwikkelen en upgraden. We zien dat de concurrentie ook niet stilzit.” Rivalen Red Bull, Mercedes en Ferrari hebben allemaal – al dan niet kleine – upgrades meegenomen naar Imola. Tijdens de aankomende GP van Spanje willen de meeste teams met ingrijpendere aanpassingen komen.

“We moeten terug naar 2004”, besloot Stella met een romantische blik. Hij verwees naar zijn jaren als performance engineer van Michael Schumacher – de McLaren-teambaas was ooit een belangrijk onderdeel van diens hoogtijdagen bij Ferrari. “We wonnen twaalf van de eerste dertien races met Michael (Schumacher, red.) achter het stuur. We verloren alleen Monaco, en dat was omdat hij crashte met Montoya in de tunnel. Anders hadden we waarschijnlijk dertien uit dertien races gewonnen. Ik verwijs nog vaak terug naar dat seizoen, ook om mezelf te motiveren – dat is waar we willen zijn. Ik denk niet dat dat dit jaar gaat gebeuren, dus staat ons nog veel werk te wachten.”

