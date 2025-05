Zodra een team succesvol wordt in de Formule 1, kun je ervan uitgaan dat de concurrentie redenen zoekt om dat succes te ondermijnen. Hetzelfde gebeurde de afgelopen maanden bij McLaren, dat al vanaf de eerste wintertests in Bahrein over de snelste auto lijkt te beschikken. Rivaliserende teams, waaronder Red Bull, waren er als de kippen bij om de papaja’s te beschuldigen van het gebruiken van ‘illegale trucs’. Een goed teken, aldus teambaas Andrea Stella.

“Het is alleen maar goed dat onze rivalen zich focussen op bepaalde aspecten van onze auto”, verklaarde Andrea Stella in een persconferentie in aanloop naar de GP van Emilia-Romagna. “Denk dan bijvoorbeeld aan flexi-wings of andere dingen die helemaal niet op de auto zitten. Dat is echt muziek in mijn oren. Het betekent dat de andere teams hun focus verliezen, en dat kan ons alleen maar helpen bij het realiseren van onze doelen.”

Piastri versus Norris

Wat betreft de legaliteit van de MCL39 hoeft Andrea Stella zich voorlopig weinig zorgen te maken. Na uitgebreide controles na afloop van de GP van Miami werd de bolide van Oscar Piastri volledig goedgekeurd door de FIA. De stewards namen de McLaren-auto tijdens een willekeurige test grondig onder de loep, maar er was geen sprake van illegale elementen.

LEES OOK: McLaren vrijgesproken van illegale trucs: ‘Alles voldoet aan de reglementen’

Vooralsnog heeft McLaren dus de beste papieren voor beide wereldtitels. Volgens kenners is het echter wachten tot coureurs Lando Norris en Oscar Piastri elkaar treffen op de baan. Slechts één van hen kan uiteindelijk kampioen worden, dus is het wachten op een eerste gevecht. “De interne strijd tussen Norris en Piastri wordt gecontroleerd door de raceprincipes en de benadering die we als team hebben gekozen”, legde Andrea Stella uit. “Ook de coureurs zijn daarbij betrokken. Tot nu toe werkt het goed, en dat heeft ook te maken met de snelheid en de professionele houding van beiden. Zodra het spannend wordt, zullen we hen heus een beetje sturen vanaf de pitmuur. Het is immers niet de vraag of dit gebeurt, maar wanneer dit gebeurt.”

Lees hier alles over de GP van Emilia-Romagna

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.