McLaren is vrijgesproken van het gebruik van een illegale truc om hun banden te koelen. De FIA startte tijdens het raceweekend in Miami een onderzoek naar de MCL39. De voorsprong van de papaja’s heeft volgens kenners alles te maken met de manier waarop de bolide de banden koelt. De concurrentie, waaronder Red Bull, verdacht het team van illegale trucjes, maar volgens de FIA voldoet McLaren ‘gewoon’ aan de reglementen.

In aanloop naar de GP van Emilia-Romagna is McLaren nog altijd het te kloppen team. De Britse renstal kwam al als beste uit de wintertests in Bahrein en heeft de superieure MCL39 inmiddels gebruikt om een comfortabele voorsprong op te bouwen in het kampioenschap – het team won vijf van de afgelopen zes Grands Prix. Na meerdere verkapte beschuldigingen van valsspelerij nam de FIA de McLaren onder de loep na de GP van Miami, maar er werd geen bewijs gevonden.

Red Bull verdacht McLaren er vorig jaar al van water in de banden te injecteren om oververhitting te voorkomen. Na een aantal dominante overwinningen van Oscar Piastri laaiden deze aantijgingen opnieuw op. CEO Zak Brown stak in Miami nog de draak met Red Bull door uit een waterfles te drinken waar ‘bandenwater’ op stond gekalkt. Later ging hij serieuzer in op de beschuldigingen en riep hij de FIA op geld te vragen aan teams die verdenkingen willen uiten richting de concurrentie.

Flexi-wings?

De FIA, de overkoepelende organisatie van de Formule 1, publiceerde voorafgaand aan de GP van Emilia-Romagna een rapport waaruit bleek dat McLaren aan de regels voldoet. “Na de race in Miami werd auto nummer 81 (Piastri, red.) willekeurig geselecteerd voor uitgebreidere fysieke inspecties”, aldus het document. “Alle componenten bleken te voldoen aan de technische reglementen voor 2025.” Ook de Ferrari van Charles Leclerc werd steekproefsgewijs gecontroleerd en legaal bevonden.

Tijdens de GP van Spanje gaat de FIA opnieuw strenge controles uitvoeren, ditmaal op de beweeglijkheid van de achtervleugel. Op sociale media wordt de legaliteit van de spoiler van McLaren geregeld in twijfel getrokken. Video’s van de vleugel tonen aan dat deze opvallend ver doorbuigt onder aerodynamische druk. Wanneer de toegestane flexibiliteit verder wordt beperkt, verwachten enkele kenners dat McLaren erop achteruitgaat. Het team uit Woking zegt echter dat het zich geen zorgen maakt. De huidige voorsprong zou niets te maken hebben met de vermeende flexi-wings.

