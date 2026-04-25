McLaren neemt voor de Grand Prix van Miami een sterk aangepaste auto mee. De MCL40 is flink doorontwikkeld met upgrades, zodat Lando Norris en Oscar Piastri vooraan kunnen gaan rijden. McLaren-teambaas Andrea Stella bevestigde dat het team met een vernieuwde auto zal verschijnen. “Ik verwacht dat we in Miami en Canada een vrijwel nieuwe MCL40 zullen zien”, aldus Stella.

Het seizoen begon voor McLaren moeizaam. In Australië kon het team niet starten met Oscar Piastri, terwijl in China Lando Norris en wederom de Australiër niet van start konden gaan. Op dit moment staat de Britse renstal derde in het kampioenschap, achter Mercedes en Ferrari, maar daar kan in Miami verandering in komen. Door het wegvallen van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië kregen teams extra tijd om upgrades te ontwikkelen. “Het was altijd de bedoeling om rond de Noord-Amerikaanse races met een sterk vernieuwde auto te komen, vooral op aerodynamisch gebied”, vertelde Andrea Stella tijdens een mediadag op de fabriek in Woking.

‘Performance goedmaken’

De McLaren-teambaas verwacht dat het team in Miami en Canada met een duidelijk doorontwikkelde MCL40 zal rijden en benadrukte dat de updates gerichter zijn uitgevoerd. “We hebben ons aan het schema kunnen houden ende aangepaste kalender heeft daarbij geholpen. Waarschijnlijk geldt dat ook voor andere teams, die daardoor gerichter hebben kunnen werken aan upgrades in plaats van races. Dat betekent niet dat de onderlinge verhoudingen volledig veranderen”, aldus Stella.

Toch blijft de Italiaan realistisch over de achterstand op Mercedes en Ferrari. “We hebben nog performance goed te maken. Tegelijkertijd zijn we tevreden over de ontwikkeling achter de schermen. Hopelijk resulteert dat in een competitievere bolide in Miami en Canada. In Japan hebben we al een stap gezet, dus we kijken met vertrouwen uit naar de komende races”, besloot Stella.

