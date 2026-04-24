Zak Brown heeft de geruchten dat Andrea Stella McLaren zou verlaten naar Ferrari stevig ontkracht. Na het aantrekken van Gianpiero Lambiase ontstonden er speculaties dat Stella de Britse renstal zal verlaten als teambaas, maar volgens Brown is dat complete onzin. “Ja, ik kan bevestigen dat dit absoluut onzin is”, aldus Brown.

Door het tekenen van Gianpiero Lambiase – race engineer van Max Verstappen bij Red Bull – ontstonden er speculaties over de rol van McLaren-teambaas Andrea Stella. Zo zou hij uiteindelijk kunnen terugkeren naar zijn voormalige werkgever Ferrari. Zak Brown ontkent die verhalen en stelt dat Stella volledig toegewijd is aan McLaren. “Er zijn een paar teams die dit soort geruchten aanwakkeren. In deze sport houdt iedereen ervan om dingen uit balans te brengen, maar dat gaat bij ons niet werken”, vertelde Brown aan Sky Sports F1.

‘McLaren-tenue’

De Amerikaan maakt duidelijk dat Stella en McLaren volledig op één lijn zitten. “Mag ik bevestigen dat dat complete onzin is? Ja, ik kan bevestigen dat dit absoluut onzin is. Andrea is zeer toegewijd aan McLaren en wij aan hem. We kunnen niet gelukkiger zijn met deze situatie. Je zult hem nog wel een tijdje in het McLaren-tenue zien”, aldus Brown.

Volgens Brown is er geen sprake van spanningen rond de komst van Lambiase. Stella zou hem bovendien zelf hebben aangenomen. Toch sluit hij niet uit dat de Red Bull-engineer in de toekomst anderen kansen kan overwegen. “Andrea is degene die GP heeft aangenomen. Er is altijd kans dat hij eerder vertrekt bij Red Bull, maar hij heeft een contract en dat zullen we respecteren. Uit de gesprekken met Red Bull blijkt ook dat ze eerst intern een oplossing moeten vinden voordat er überhaupt gesprekken mogelijk zijn”, gaf de McLaren-CEO aan.

‘Perfecte dessert’

Ook Stella zelf reageerde op de geruchten en benadrukte dat er niets speelt. “Enkele recente geruchten, zoals hoge salarissen en onrealistische voorcontracten, hebben mij aan het glimlachen gemaakt. Het voelt bijna als silly season, dat normaal pas in de zomer begint, maar dit jaar eerder lijkt te zijn gestart. Ik ben dit soort verhalen wel gewend en kan er alleen maar om lachen”, aldus Stella.

Volgens de McLaren-teambaas leek de situatie op een banketbakker die iets probeerde te saboteren. “Het doet me een beetje denken aan een afgunstige banketbakker die heeft geprobeerd het perfecte dessert in de McLaren-patisserie te saboteren. Maar wij weten precies hoe we de juiste ingrediënten moeten herkennen en de bedorven koekjes eruit moeten filteren.”

