Lando Norris werd afgelopen GP Abu Dhabi de elfde Brit die een wereldkampioenschap in de Formule 1 heeft gewonnen. Ondanks zijn vele succes in de koningsklasse, worstelde de coureur de afgelopen jaren ook met zijn mentale gezondheid, vooral tijdens zijn debuutseizoen. Voor Norris is het daarom nu belangrijk om een platform te hebben waardoor hij over geestelijke gezondheid kan praten: ‘Op de lange termijn betekent dat meer dan het winnen van een wereldkampioenschap’.

Lando Norris is al jarenlang voorvechter van het bespreekbaar maken van mentale gezondheid binnen de Formule 1. Al in 2021 sprak de coureur openhartig over de mentale druk waarmee een coureur te maken krijgt. Inmiddels heeft Norris zijn eerste wereldtitel binnen en won hij de prestigieuze Laureus-prijs voor Breakthrough of the Year.

LEES OOK: Lando Norris: ‘Liever nu een slechtere auto dan vorig jaar de titel verliezen’

Voor Norris betekende dat laatste veel, omdat de organisatie achter de bekende prijzenceremonie ook werk verricht in achtergesteld gemeenschappen, “waaronder op het gebied van geestelijke gezondheid”, vult Norris aan, tegenover The Guardian. “Toen ik jonger was, had ik nooit gedacht dat ik ooit een platform zou hebben om over geestelijke gezondheid te spreken. Het besef dat ik andere mensen zo veel kan helpen, is dan ook heel bijzonder. Op de lange termijn betekent dat meer dan het winnen van een wereldkampioenschap.”

‘Imposter syndrome’

Waar Norris vooral mee worstelt, vertelt hij eerlijk, is het imposter syndrome (ook wel het bedriegerssyndroom). Dit levert het gevoel op dat iemand niet goed genoeg is of het niet verdient om in een bepaalde positie te zitten “Ik had heel veel twijfels: ‘Verdien ik het wel om hier te zijn? Waarom ben ik niet zo goed als deze mensen?’ Je hebt het gevoel dat je de tijd van anderen verspilt … Ik heb het heel zwaar gehad”, sluit hij af.

Lees hier alles over GP Miami

