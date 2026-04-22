Lando Norris heeft de huidige plek van McLaren in de pikorde onder de loep genomen. De Britse renstal ging eind 2025 met twee wereldtitels ervandoor, maar ziet nu hoe met name huidige kampioenschapsleider Mercedes al een groot gat heeft geslagen. Norris – die ook het vertrouwen heeft dat zijn team het tij kan keren – heeft momenteel wel vrede met dit compromis: ‘Ik zou liever nu hier staan dan dat ik vorig jaar niet de wereldtitel had gewonnen’.

Lando Norris won in 2025 zijn allereerste wereldtitel. Tijdens de laatste race van het jaar, de GP Abu Dhabi, stelde de Brit met een voorsprong van slechts 2 WK-punten op Max Verstappen de titel veilig. Vijf maanden later staat Norris er heel anders voor, die na drie Grands Prix vijfde staat in het kampioenschap met een achterstand van 47 punten op leider Andrea Kimi Antonelli.

LEES OOK: Guenther Steiner suggereert ‘wraak’ van Wolff op Verstappen

“We staan zeker niet waar we hadden willen staan, maar ik denk… De echte vraag die ik aan mezelf stel is: zou ik liever hier staan en vorig jaar gewonnen hebben, of zou ik liever nu een iets betere auto hebben en vorig jaar niet gewonnen hebben? En ik denk dat je wel weet wat mijn antwoord zou zijn”, vertelt de McLaren-coureur aan de media. “Je kunt dus niet alles hebben. Als team zijn we zeker niet waar we willen zijn en waar we naar streven, maar ik denk dat we binnen het team allemaal weten wat we kunnen bereiken.”

Goede vooruitgang bij McLaren

Daarnaast heeft Norris het rotsvaste vertrouwen dat zijn team het tij kan keren, zoals McLaren al eerder heeft gedaan. Zo begon de Britse renstal in 2023 nog als achterhoedeteam, voordat het – door een reeks updates – in 2024 de constructeurstitel pakte. “De voorjaarsstop is een uitstekend moment om te laten zien wat we als team precies in huis hebben, tegen Ferrari en tegen Mercedes, die op dit moment erg goed presteren,” vervolgt Norris. “Maar ik weet dat alle jongens en meisjes in de fabriek keihard aan het werk zijn, en dat er goede vooruitgang wordt geboekt.”

De wereldkampioen onthult alvast dat McLaren ‘een aantal dingen in de pijplijn’ heeft. “Het kost tijd om bepaalde dingen te verbeteren, en het is niet zo dat we nu zo slecht zijn”, voegt Norris eraan toe. “We zijn op dit moment nog steeds het op twee na beste team, maar we genieten zeker veel meer van de eerste plaats dan van de derde.”

Lees hier alles over GP Miami

