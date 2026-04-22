Voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner stelt dat Toto Wolff mogelijk een vorm van “wraak” neemt op Max Verstappen door Andrea Kimi Antonelli een kans te geven bij Mercedes. Volgens Steiner speelt het mislopen van Verstappen in het verleden nog altijd mee bij de teambaas van Mercedes, die nu met Antonelli opnieuw een jong talent in huis heeft gehaald. “Het draait om winnen bij Toto en Mercedes”, aldus Steiner.

Voor Mercedes was Max Verstappen vroeger het doel, nog vóór zijn Formule 1-debuut bij Red Bull. Volgens Guenther Steiner voelt het voor Toto Wolff als een soort wraak op Verstappen om Kimi Antonelli het zitje te geven. “Bij Kimi denkt Toto nog steeds terug aan het moment dat hij Verstappen destijds misliep. Dit is nu een beetje zijn wraak: ‘Ik heb de volgende superster’”, vertelde Steiner in de podcast Drive to Wynn.

“Toto is heel eerlijk”

Kimi Antonelli werd in 2025 gepromoveerd naar Mercedes en kende een wisselvallig debuutseizoen in de Formule 1. Dit seizoen is zijn start echter sterker, want de Italiaan won twee van de eerste drie Grands Prix. Op het moment leidt Antonelli het wereldkampioenschap, voor zijn teamgenoot George Russell. Steiner verwacht niet dat dit binnen de Duitse renstal tot spanningen leidt in de titelstrijd tussen beide coureurs. “Ik denk niet dat Toto veel hoeft te managen met George. Hij staat stevig in zijn schoenen. Ik denk dat Toto hen gelijk behandelt. Hij is heel eerlijk, want George en Kimi zijn allebei door Mercedes opgeleid”, aldus de voormalig Haas-teambaas.

Mercedes probeerde Verstappen in het begin van zijn carrière al vast te leggen, maar de Nederlander koos uiteindelijk voor Red Bull, waar hem direct een Formule 1-zitje werd beloofd. Volgens Steiner is die gemiste kans nog altijd een referentiepunt binnen Mercedes, zeker nu Antonelli via de eigen opleiding is doorgestroomd naar het team. Ondanks de suggestie van “wraak” benadrukt Steiner dat Wolff vooral één doel heeft. “Toto staat daarboven om de één of de ander te bevoordelen. Voor hem is het belangrijkste dat het team wint. Daar draait het om bij Toto en Mercedes”, besloot Steiner.

