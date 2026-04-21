Pato O’Ward, test- en reserverijder bij McLaren, heeft zijn ambities voor een vast stoeltje in de Formule 1 op een laag pitje gezet. De Mexicaan is kritisch op de koers die de sport vaart en stelt dat de koningsklasse steeds meer op een ‘show’ begint te lijken. Desondanks hoopt hij als laatste kunstje nog op een test of vrije training.

O’Ward is sinds 2022 officieel verbonden aan het Formule 1-team van McLaren, maar de vlam die ooit brandde om de grid te halen, is langzaam gedoofd. In gesprek met Fox Deportes laat de 25-jarige coureur weten dat de huidige staat van de sport hem niet langer kan bekoren.

Dromen

“Het vuur dat ik had om in F1 te rijden, was niet vanwege roem of geld. Het was omdat die auto’s ongelooflijk waren. Het besturen van die auto’s was indrukwekkend, het kijken ernaar was indrukwekkend. Maar ik heb het gevoel dat er elk jaar een beetje van die essentie is weggenomen. Dat pure gevoel.”

IndyCar

De uitspraken van O’Ward markeren een omslag in zijn carrière. Waar hij voorheen nog hoopte op een overstap naar Europa, lijkt hij zich nu volledig te committeren aan zijn carrière in de Verenigde Staten. Afgelopen seizoen eindigde hij als tweede in het kampioenschap achter Alex Palou.

“Daarom ben ik erg gelukkig in de IndyCar”, concludeert hij. “Voor mij is dit momenteel de beste raceklasse voor een coureur die echt wil racen. De Formule 1 voelt nu te veel als een soort show voor mij, te kunstmatig. En dat spreekt me eerlijk gezegd niet aan.”

Vrije training

Toch is de breuk met McLaren niet definitief. Hoewel een vast stoeltje uit beeld lijkt, verwacht O’Ward later dit jaar nog wel in actie te komen. “Tegen het einde van het jaar, als het seizoen voorbij is, denk ik dat ik een test zal doen en misschien zelfs een vrije training in de Formule 1. Maar ik kan het nog niet met zekerheid zeggen, want er is nog niets bevestigd.”

Lees hier alles over GP Miami

