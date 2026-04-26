Lando Norris is blij met de aanwinst van Gianpiero Lambiase bij McLaren. Hoewel de ingenieur pas na 2027 aan de slag gaat bij de papaja’s, verwacht hij dat ‘GP’ zijn team zeker zal helpen bij het doel om ‘op elk gebied de allerbeste’ te worden. “Hij heeft samen met Max al ongelooflijk veel bereikt”, verwijst Norris naar de vier wereldtitels van Max Verstappen.

Gianpiero ‘GP’ Lambiase verruilt na 2027 Red Bull voor McLaren. De vaste race-engineer van Max Verstappen treedt hiermee in de voetsporen van voormalig Red Bull-ingenieurs Will Courtenay en Rob Marshall, die eerder al overstapte naar de Britse renstal. In zijn nieuwe rol staat Lambiase vanaf 2028 teambaas Andrea Stella bij, waardoor hij waarschijnlijk ook met coureurs Lando Norris en Oscar Piastri zal samenwerken.

Norris kijkt alvast uit naar de komst van ‘GP’, zo vertelt hij in gesprek met Sky Sports. “Ik bedoel, we hebben al een ongelooflijk sterk team, en in zekere zin vraag je je af: welke andere rol wil je dan nog invullen?”, aldus de wereldkampioen. “Maar we willen op elk gebied het allerbeste. Als team geloven we dat er zeker nog een gebied is dat hij kan aanpakken en een verantwoordelijkheid die hij binnen ons team kan verbeteren.”

‘Toffe aanwinst’

De McLaren-coureur benadrukt het belang van ‘goede samenwerking’ binnen de renstal, en is ervan overtuigd dat Lambiase ook een goede teamspeler zal zijn. “Het is nog ver weg. Het gebeurt pas over een paar jaar, maar hij is duidelijk een geweldige kerel. Hij is iemand die samen met Max ongelooflijk veel heeft bereikt”, wijst Norris naar de vier wereldtitels van Verstappen. Lambiase was toen de vaste waarde aan de pitmuur voor de Nederlander. “Iedereen kent ‘GP’ en iedereen hoort hem af en toe op de radio. Hij is dus een toffe aanwinst, en ik denk dat het voor ons een geweldige kans is om van iemand anders te leren.”

