Afgelopen week kwam de FIA terug op de regelgeving omtrent grof taalgebruik. Onder leiding van voorzitter Mohammed Ben Sulayem dreigde de organisatie dit jaar met hoge geldboetes en sportieve straffen voor verbale uitschieters van coureurs. De regels werden kritisch ontvangen, maar ook nu de strafmaat aanzienlijk is versoepeld, heerst er nog steeds ontevredenheid. Max Verstappen spreekt van een ‘goed begin’ voor de FIA.

In aanloop naar de GP van Emilia-Romagna en een nieuwe triple header zijn de sancties voor grof taalgebruik opnieuw aangepast. Zo is de maximale boete die stewards kunnen opleggen gehalveerd, en wordt nu een duidelijk onderscheid gemaakt tussen uitlatingen van coureurs in ‘gecontroleerde’ en ‘ongecontroleerde’ omgevingen. Verder wordt het beledigen of intimideren van officials voortaan met een sportieve sanctie bestraft – denk aan een tijdstraf of gridpenalty – in plaats van met een geldboete.

Max Verstappen noemt de versoepelde regelgeving een “goed begin” voor de FIA. “Ik ben blij dat men beseft dat de eerdere sancties te agressief waren”, verklaarde hij tegenover de media in Imola. “De regelgeving was precies dat: te agressief. Dus dit is een goed begin,” verwees hij naar de aangepaste regels. Waar Verstappen dankbaar was voor de coulantere aanpak van de FIA, uitten andere coureurs nog steeds hun onvrede.

‘Belachelijke regels’

“Het is belachelijk”, aldus Lewis Hamilton. “Ik weet het echt niet meer. Niets wat ik zeg, lijkt enig verschil te maken. Het wordt momenteel een beetje een puinhoop. Er zijn zeker veel veranderingen nodig, maar tegelijkertijd heb ik er weinig mee te maken. Ik heb niet echt het idee dat er de afgelopen maanden iets is veranderd.”

LEES OOK: Anthony Hamilton, de vader van Lewis, krijgt officiële rol bij de FIA

Ex-teamgenoot en voorzitter van de coureursvakbond George Russell was eveneens kritisch. “We hebben het over een situatie waarin dingen zijn teruggedraaid omdat ze in eerste instantie een beetje belachelijk waren”, verklaarde hij. “Natuurlijk zijn we blij dat er iets is veranderd, maar tegelijkertijd hadden deze regels er nooit moeten zijn, als je begrijpt wat ik bedoel. Het voelt dus een beetje verkeerd om de FIA te bedanken voor deze aanpassingen. Daarbij hebben we nog steeds geen contact gehad met de FIA-top. Dus ja, het is allemaal een beetje verdacht.”

Max Verstappen vindt de recente regelwijzigingen van de FIA een ‘goed begin’ (Getty Images)

Lees hier alles over de GP van Emilia-Romagna

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.