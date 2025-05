Anthony Hamilton, vader van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, gaat nauwer samenwerken met FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem. De Engelsman krijgt een officiële rol bij de organisatie, waarbij hij gaat meehelpen aan initiatieven voor jonge coureurs. De afgelopen anderhalf jaar was Hamilton sr. al een adviserende kracht binnen de FIA, maar in juni wordt zijn nieuwe functie officieel.

Tijdens de aankomende FIA-conferentie in Macau, van 10 tot en met 13 juni, lanceert de organisatie het Young Driver Development Pathway. Anthony Hamilton krijgt een belangrijke rol binnen dit nieuwe project. Volgens The Times heeft Hamilton de afgelopen maanden indruk gemaakt op Mohammed Ben Sulayem, die met dit initiatief de overgang van amateurniveau naar een professionele carrière makkelijker wil maken voor jonge coureurs.

Betrokkenheid

Tijdens de seizoensopener in Australië kon de hele wereld al zien hoe betrokken Anthony Hamilton is bij de jonge generatie. Rookie Isack Hadjar was zichtbaar geëmotioneerd nadat hij crashte in de formatieronde, maar Hamilton sr. was er als eerste bij om hem een hart onder de riem te steken. De Engelsman oogstte later veel lof voor zijn optreden. Het besluit van de FIA om hem een officiële functie aan te bieden, zou verder geen invloed hebben op de spanningen met Lewis Hamilton. De Ferrari-coureur uitte de afgelopen maanden geregeld kritiek op de organisatie, en op haar voorzitter in het bijzonder.

Een van de pijnpunten voor Hamilton jr., en met hem vele andere coureurs, zijn de strikte regels omtrent grof taalgebruik. Mohammed Ben Sulayem wil rijders die vloeken hard aanpakken, al werd de initiële strafmaat in aanloop naar de GP van Emilia-Romagna versoepeld. Mogelijk heeft dat te maken met de FIA-verkiezingen later dit jaar – Sulayem wil opnieuw een gooi doen naar het voorzitterschap. Hij moet het mogelijk opnemen tegen een andere ‘vader van’. Niet Anthony Hamilton, maar Carlos Sainz sr. overweegt serieus om zich kandidaat te stellen.

