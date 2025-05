Carlos Sainz ‘overweegt serieus’ zich kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van de FIA, het overkoepelende orgaan van de internationale autosport. Dat heeft zijn zoon Carlos Sainz jr. op het circuit van Imola bevestigd. Sainz sr. geniet veel steun vanuit de Formule 1, al blijft het de vraag of er sprake is van belangenverstrengeling wanneer de 63-jarige Spanjaard het stokje overneemt van Mohammed Ben Sulayem.

“Verschillende mensen uit de paddock hebben hem warm gemaakt voor het idee”, legt de Formule 1-coureur van Williams uit. “Hij is nu aan het bekijken hoe de verkiezingen precies werken. En wat voor een team van mensen hij om zich heen wil hebben.” Eerder bevestigde Sainz sr. dat hij al langer nadenkt over het FIA-voorzitterschap. “Deze mogelijkheid zit al een tijdje in mijn hoofd”, liet hij weten. “Nu denk ik dat het voor mij het juiste moment in mijn carrière kan zijn om de stap te zetten.”

Sainz zou een mogelijke tegenkandidaat van de huidige FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem worden. “Ik ben natuurlijk partijdig”, reageerde Sainz jr. lachend. “Maar ik denk dat mijn vader een uitstekende kandidaat zou zijn. Hij heeft enorm veel ervaring in de autosport. Niet alleen als coureur, maar ook in de begeleiding.” De verkiezingen staan op 12 december 2025 in Oezbekistan gepland als de algemene vergadering van de FIA plaatsvindt. Het gaat om een termijn van vier jaar. (ANP)

Carlos Sainz sr. gaat het mogelijk opnemen tegen de huidige FIA-voorzitter, Mohammed Ben Sulayem (Getty Images)

