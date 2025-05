Nog voordat Oscar Piastri ook maar een meter had gereden in Imola, mocht hij al een prestigieuze prijs in ontvangst nemen. De Australiër kreeg in aanloop naar de GP van Emilia-Romagna de Lorenzo Bandini-trofee uitgereikt. De prijs gaat veelal naar Formule 1-coureurs, met name voor hun prestaties op het circuit, maar ook voor hun houding buiten de baan. Max Verstappen ging Piastri al eens voor; hij won de trofee in 2016.

Oscar Piastri nam woensdag in Brisighella, een dorpje in Emilia-Romagna, de prestigieuze Lorenzo Bandini-trofee in ontvangst. Het betreft een keramisch kunstwerk van de Ferrari 312/67, de bolide waarmee Bandini in 1967 het kampioenschap bestierde. De prijs, die in 1992 in het leven werd geroepen, werd twee keer eerder aan een Australiër toegekend – Mark Webber in 2006 en Daniel Ricciardo in 2014. Max Verstappen mocht de prijs in 2016 in ontvangst nemen.

Lorenzo Bandini

Een jury van twaalf autosportjournalisten en voormalig Formule 1-teamleden bepaalt wie de Lorenzo Bandini-trofee ontvangt. Over het algemeen wordt deze toegekend aan coureurs die blijk geven van een goede houding, sterk karakter en buitengewone racekwaliteiten. De prijs is uiteraard vernoemd naar Formule 1-coureur Lorenzo Bandini. De Italiaan reed tussen 1962 en 1967 tweeënveertig Grands Prix. Eén keer won hij een race, acht keer eindigde hij op het podium. In 1967 overleed hij aan de gevolgen van een crash tijdens de GP van Monaco.

“Ik ben vereerd om de Lorenzo Bandini-trofee in ontvangst te nemen”, reageerde Oscar Piastri op sociale media. “Grazie a tutti!” In aanloop naar de GP van Emilia-Romagna leidt de 24-jarige coureur het kampioenschap. Piastri won de afgelopen drie Grands Prix op rij, waarmee hij zijn voorsprong op teamgenoot Lando Norris tot zestien punten vergrootte. In het afgelopen seizoen eindigde hij als vierde in Imola. In zijn debuutjaar werd de race afgelast vanwege zware overstromingen in de regio.

