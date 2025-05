Waar Max Verstappen vorige week een discreet uitstapje naar de Nürburgring wilde maken, ging het nieuws dat hij op dit iconische circuit zou testen al snel de hele wereld over. Ook het pseudoniem ‘Franz Hermann’, hield niemand voor de gek. In een Ferrari GT3-auto van zijn eigen raceteam reed Verstappen meerdere rondjes over de Nordschleife. Helmut Marko bevestigde later dat het niet lang duurde voordat de Nederlander een baanrecord had gevestigd.

Max Verstappen, alias Franz Hermann, reed vorige week een handvol rondjes over de befaamde Nürburgring. Er werden geen officiële rondetijden vrijgegeven, maar volgens de bekende Nürburgring-kenner Misha Charoudin had de viervoudig wereldkampioen al snel een baanrecord in handen voor de GT3-klasse. “Hij kwam opdagen, vestigde een record met een volle tank op een drukke baan en ging weer weg”, schreef Charoudin op Instagram.

Na contact te hebben gehad met Verstappen, bevestigde Red Bull-topadviseur Helmut Marko dat de Nederlander de baanrecords op de Nürburgring had verpulverd. “GT-racen is zijn grote passie, daarom heeft hij ook zijn eigen team”, aldus Marko tegenover Kronen Zeitung. “Hij vertelde me dat hij na slechts drie ronden een record met twee seconden had verbeterd. Hij was bijna meer met deze details bezig dan hij in de Formule 1 doet.”

Interesses buiten Formule 1

De Oostenrijker prees Verstappen om zijn betrokkenheid bij andere raceklassen. “Hij runt een simraceteam en wil nu een van zijn beste coureurs in een GT-auto zetten”, lichtte Marko toe. “Hij wil jong talent actief promoten. Een heel seizoen karten kost immers al een kwart miljoen euro, terwijl je voor ‘slechts’ dertigduizend tot vijftigduizend euro al een goede simulator hebt. Daarbij helpt hij bij de ontwikkeling van software die ook in de simulatoren voor de Formule 2 en de Formule 3 wordt gebruikt.”

Toch racete Verstappen ook voor eigen gewin over de Nürburgring. Mogelijk wil hij in de toekomst deelnemen aan een 24-uursrace op The Green Hell. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan – zelfs voor een viervoudig wereldkampioen Formule 1. “Voor de Nürburgring heb je een speciale permit nodig”, onthulde coureur Jeroen Bleekemolen in FORMULE 1 Paddockpraat. “Daarvoor moet je onderaan beginnen. Zelfs Max Verstappen zou dan eigenlijk nog een racecursus moeten krijgen, en moeten oefenen in een iets langzamere auto.”

